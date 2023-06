« C’était la pure audace du whip en chef de penser qu’à mon âge, ayant travaillé au Parlement pendant 21 ans, servi 18 ans sur les banquettes arrière, ayant été ministre pendant Covid… ayant été secrétaire d’État, qu’il peut me faire miroiter une sorte de bâton et de carotte, comme » sois une gentille fille et nous ferons en sorte que quelque chose se passe pour toi à l’avenir « , c’est essentiellement ce qu’il me disait. Cela pour moi, et ce moment, a été ce qui m’a fait changer d’avis », a-t-elle déclaré à TalkTV.