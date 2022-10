Dernière déclaration de Jeremy Hunt: le chancelier supprime «pratiquement toutes» les réductions d’impôts dans le budget Truss

Joe Biden appelle le mini-budget de Liz Truss “une erreur”

Jeremy Hunt a supprimé la plupart des mesures prévues dans le mini-budget, y compris la réduction prévue de l’impôt sur le revenu.

Dans une déclaration d’urgence ce matin, il a déclaré: «Nous allons annuler presque toutes les mesures fiscales annoncées dans le plan de croissance il y a trois semaines qui n’ont pas commencé la législation parlementaire.

“Ainsi, alors que nous poursuivrons l’abolition de la taxe de santé et de l’aide sociale et les modifications du droit de timbre, nous ne poursuivrons plus les réductions des taux d’imposition des dividendes, l’annulation des réformes du travail non salarié introduites en 2017 et 2021, la nouveau programme d’achat hors TVA pour les visiteurs non britanniques ou le gel des taux de droits sur l’alcool.

La déclaration a été avancée du 31 octobre dans le but de calmer les marchés.

Suite à son annonce, le chancelier s’adressera aux Communes lundi à 15h30.

La première ministre doit rencontrer son cabinet et les conservateurs modérés du groupe One Nation lundi soir dans le but de sauver son poste de premier ministre.