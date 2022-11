Dernière déclaration d’automne: Priti Patel parmi les conservateurs exhortant Jeremy Hunt à réduire la taxe sur le carburant

Andrew Bailey dit que la reprise économique britannique est considérablement derrière les États-Unis et l’UE

Un groupe de 24 députés conservateurs ont signé une lettre de la onzième heure appelant le chancelier Jeremy Hunt à réduire les taxes sur le carburant dans son budget d’automne.

L’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel, le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, et l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, font partie des deux douzaines de députés appelant à une “intervention critique” avant la déclaration tant attendue de demain.

L’ancien ministre de l’Éducation, Jonathan Gullis, a également utilisé la pétition pour exhorter M. Hunt à le rencontrer, ainsi que le fondateur du groupe de campagne Fair Fuel UK, pour discuter de “l’exploitation flagrante et incontrôlée de la chaîne d’approvisionnement en carburant”.

Cela survient après que le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que l’économie britannique avait subi une reprise « considérablement » pire de Covid que les États-Unis et l’UE.

S’exprimant lors d’une audition du comité restreint du Trésor, M. Bailey a déclaré aux députés qu’il y avait une différence “frappante” entre la performance économique du PIB après la pandémie et celle du dollar américain et de l’euro.

Il a déclaré que l’économie britannique était de 0,7% plus petite qu’à la fin de 2019, tandis que la zone euro était de 2,1% plus élevée et les États-Unis de 4,2% plus grands que leurs niveaux d’avant la pandémie.