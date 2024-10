Dernière date de sortie du MacBook Pro : les projets ambitieux d’Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, tient le nouveau MacBook Air 15 pouces lors de l’Apple Worldwide Developers … [+] Conférence le 5 juin 2023 (Photo de Justin Sullivan/Getty Images) Getty Images

Alors que l’iPhone d’Apple devrait être mis à jour chaque année et que la mise à jour ait lieu le deuxième mardi de septembre, il y a moins de certitude quant aux mises à jour des ordinateurs portables MacBook Pro d’Apple. Il est généralement admis que la mi-octobre est la fenêtre de lancement traditionnelle des nouveaux MacBook. Pourtant, Apple a lancé avec plaisir du matériel macOS tout au long de l’année : la Conférence mondiale des développeurs de mai et la mise à jour de mi-cycle de l’iPhone en mars sont d’autres moments populaires du calendrier.

Néanmoins, la communauté Apple a choisi octobre 2024 comme moment pour lancer la prochaine génération d’ordinateurs portables MacBook. Geg Joswiak, vice-président senior d’Apple, a taquiné la semaine commençant le 28 octobre pour une multitude de nouveaux produitscomprenant à la fois le matériel macOS et une mise à jour de macOS lui-même.

Cela concorde avec les informations de l’industrie selon lesquelles les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro seront annoncés ce lundi, parallèlement à une mise à jour de macOS pour le matériel Mac nouveau et existant.

MacBook Pro

On peut soutenir qu’Apple proposera au moins cinq options MacBook différentes. Mis à part les différents niveaux de mémoire et de stockage qui pourraient être proposés, il devrait y avoir des modèles de 14 et 16 pouces exécutant à la fois les chipsets M4 Pro et M4 Max. Ceux-ci doivent être considérés comme les ordinateurs portables professionnels MacBook Pro qui seront mis en vente.

Le cinquième modèle est la version axée sur le consommateur. Celui-ci devrait également être livré avec le design 14 pouces, mais est livré avec le chipset Vanilla M4. Bien qu’il s’agisse du MacBook Pro d’entrée de gamme, beaucoup considèrent qu’il s’agit d’une fausse économie. Au cours des années précédentes, le MacBook Pro vanille était un MacBook Air amélioré avec refroidissement actif pour abaisser la température de fonctionnement du chipset M4 afin de lui permettre de fonctionner plus rapidement.

Franchement, si vous avez besoin de puissance supplémentaire, optez pour les modèles M4 Pro et M4 Max à gorge complète (et plus chers). Et si vous avez besoin d’un bon rapport qualité-prix, attendez le MacBook Air M4 (probablement arrivé en mars 2025) ou envisagez l’actuel MacBook Air M3.

macOS Séquoia 15.1

Apple a publié macOS 15 au public en septembre, offrant au public le suffixe Sequoia à la place du numéro de version. Pourtant, la prochaine mise à jour ponctuelle l’amène à macOS 15.1, et non à macOS Sequoia.One. Je laisserai ce choix au service de marque.

Deux fonctionnalités clés de qualité de vie seront ajoutées à macOS. La prise en charge du glisser-déposer est ajoutée à l’application iPhone Mirroring, ce qui permettra de transférer facilement des fichiers entre un Mac et un iPhone (en supposant que les deux exécutent la dernière version de leurs systèmes d’exploitation respectifs),

La seconde est la possibilité d’activer rapidement le mode basse consommation. Bien que l’option soit présente depuis plusieurs années, elle n’est pas facilement accessible ou enterrée comme c’est le cas dans les paramètres du système. Cela va changer et le mettre à seulement deux clics.

Il convient également de noter qu’avec macOS Sequoia, Apple le rétroporte pour fonctionner sur les Mac à processeur Intelmais le nombre de fonctionnalités disponibles uniquement pour ceux qui utilisent des Mac avec Apple Silicon augmente. Étant donné que bon nombre de ces machines ont presque cinq ans, il est équitable de passer du support actif des fonctionnalités au support de maintenance.

Apple devrait également mettre à jour iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, HomePod Software et visionOS.

Apple Intelligence

L’ajout le plus important à macOS Sequoia est Apple Intelligence. L’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans le matériel grand public a explosé au cours des dix-huit derniers mois, les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et de bureau ayant tous adopté des logiciels pour les aider à composer, éditer et améliorer de nombreux domaines de la vie créative. C’est un domaine dans lequel Apple n’a pas encore fait d’offre publique.

Le lancement de la famille iPhone 16 s’est fortement appuyé sur le backronym maladroit d’Apple Intelligence, même si le logiciel iOS n’était pas encore prêt pour le public. La même chose est vraie avec macOS, même si l’écart sera beaucoup moins prononcé : macOS Sequoia 15.1 sera disponible au public à un moment donné au cours de la semaine prochaine pour le matériel existant et sera sans aucun doute livré avec les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro à ceux qui en achèteront. des premières unités mises en vente.

Comme pour Apple Intelligence sur iOS, la version de cette semaine est un sous-ensemble de la suite logicielle. L’intégration ChatGPT devrait être publiée dans macOS Sequoia (probablement en décembre), tandis que la suite de première génération sera complète en mars 2025.

Au-delà du MacBook Pro

Apple lance du matériel Mac supplémentaire lors de l’événement ; l’iMac et le Mac Mini devraient recevoir des mises à jour basées sur M4. Les accessoires de bureau concernés subissent également des modifications de conception, avec la Magic Mouse, le Magic Trackpad et le Magic Keyboard configurés pour passer à l’USB-C.

Un MacBook Pro renouvelé

Suite au lancement d’Apple Silicon et à la transition ultérieure de x86 vers ARM, la plate-forme Mac a reçu beaucoup d’attention de la part de l’équipe de relations publiques d’Apple, ce qui a donné lieu à de grands moments au cours des quatre dernières années. Avec la sortie du MacBook Air 15 pouces en juin 2023, le portefeuille a été entièrement actualisé et l’attention a pu être portée ailleurs.

Pourtant, cette série de mises à jour du MacBook recevra davantage d’attention alors qu’Apple cherche à s’imposer comme un acteur dans le domaine de l’IA générative. Je m’attendrais à ce que la présentation s’appuie fortement sur les fonctionnalités de l’IA, même si toute la puissance d’Apple Intelligence ne sera pas disponible au public avant six mois.

