Dernière danse pour Lionel Messi alors que l’Argentine unifiée est prête à tout donner pour son capitaine

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera la dernière danse pour Lionel Messi pour mettre la main sur le trophée tant convoité. Messi, qui est sans doute le plus grand joueur à avoir jamais joué au jeu, a remporté tous les trophées à l’exception de la glorieuse Coupe du monde et cette fois, c’est probablement la dernière chance pour lui de réaliser son rêve. Le joueur de 35 ans est passé très près de remporter le trophée en 2014, mais l’Allemand Mario Gotze le lui a arraché dans le temps supplémentaire lors de la finale de la Coupe du monde au Brésil. Plusieurs photos de Messi éviscéré sont devenues virales lors de cette finale alors qu’il recevait le trophée du joueur du tournoi, mais il était tout à fait visible qu’il ne s’en souciait pas beaucoup car il n’a pas réussi à réaliser son rêve d’enfant.

L’Argentine entre généralement dans chaque Coupe du monde comme l’un des favoris et 2022 ne sera pas différent. Les champions en titre de la Copa America sont considérés comme les prétendants au titre par de nombreux grands noms du football, dont l’ancien entraîneur de Messi à Barcelone, Pep Guardiola.

Lors de la Coupe du monde 2018, la France les a éliminés du tournoi avec une victoire palpitante 4-3 en huitièmes de finale. Cependant, beaucoup de choses ont changé dans le football argentin depuis ce Mondial. Lionel Scaloni a relooké l’équipe argentine avec quelques jeunes joueurs talentueux dans l’effectif qui sont prêts à tout mettre pour gagner la Coupe du Monde pour leur équipe et surtout pour leur capitaine et idole Messi.

Les Albicelestes sont sur une magnifique séquence de 36 matchs sans défaite depuis 2019 et ce sont probablement les équipes les plus en forme avec le Brésil en Coupe du monde. Ils ont remporté la Copa America l’année dernière où Messi a inspiré son équipe au titre glorieux après 28 longues années. Ils ont également battu l’Italie, championne d’Europe, lors de la Finalisima plus tôt cette année pour renforcer leur dossier pour la Coupe du monde.

A LIRE AUSSI | Analyse et prévisions du groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Pays-Bas, Sénégal Favoris ; Le Qatar, hôte, peut surprendre

En ce qui concerne la profondeur de leur équipe, l’Argentine a un excellent mélange d’attaquants en Coupe du monde avec Messi, Angel Di Maria étant les seniors, tandis que Julian Alvarez, Paulo Dybala et Lautaro Martinez sont les jeunes qui ont été en grande forme cette saison pour leur équipe respective.

Au milieu de terrain, les géants sud-américains ont de la solidité avec Rodrigo De Paul et d’autres stars talentueuses comme Leandro Paredes et Guido Rodríguez et Alejandro Gomez.

Ce sera après très longtemps que l’Argentin entrera dans la Coupe du monde avec une solide unité défensive qui compte Cristian Romero, Lisandro Martinez, Juan Foyth et Marcos Acuna. Romero et Martinez ont été solides pour leurs clubs Tottenham Hotspur et Manchester United respectivement cette saison. Il sera difficile pour l’opposition de sortir de l’impasse. Alors qu’un joueur comme Acuna sera assez vital en termes de construction. Il a le rythme pour perturber l’opposition et ses longs runs seront cruciaux depuis le flanc gauche. Nahuel Molina et Nicolas Tagliafico ont bien travaillé pour eux en tant qu’arrières latéraux.

Le gardien Emiliano Martinez a montré sa classe lors de la Copa America de l’année dernière car il était sans aucun doute le meilleur joueur argentin après Messi tout au long du tournoi.

Un joueur important qui manquera à Barcelone est Giovani Lo Celso qui a raté l’équipe car il a besoin d’une intervention chirurgicale pour sa blessure aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain a joué un rôle crucial dans la préparation des buts de l’Argentine au cours des deux dernières années, car cela ajoutera à De Paul la responsabilité de s’impliquer davantage dans la préparation du but.

Il est tout à fait prudent de dire que l’Argentine a une grande unité dans son équipe car tous les joueurs sont prêts à tout donner sur le terrain pour leurs coéquipiers. On a été témoin à plusieurs reprises au cours des deux dernières années de la façon dont ils ont chargé l’opposition lorsque leur skipper Messi a été brutalement taclé par n’importe quel joueur. Tout le mérite revient à Scaloni pour créer une atmosphère unifiée dans l’équipe où ils se traitent comme une famille.

Les joueurs sont prêts à tout pour leur skipper Messi qui a subi par le passé des défaites déchirantes sous les couleurs argentines.

Martinez de Manchester United a déclaré à ESPN Argentina : “Nous allons faire la guerre pour Messi.”

Le gardien d’Aston Villa, Emiliano, a parlé du discours de Messi avant la finale de la Copa America en interaction avec Prime Video. Le gardien de but a déclaré: «J’étais comme, petits frissons, quand Messi parlait. Tout le monde se tait. Ils sont tous comme ça, qui que ce soit : manager, président de l’Argentine, qui que ce soit. Ils se sont juste tus.”

En ce qui concerne le point de vue tactique, l’Argentine a de la flexibilité dans son équipe, ce qui la rend assez spéciale. Le travail hors ballon de joueurs comme De Paul est tout à fait condamnable car la chimie entre tous les joueurs leur permet de faire pression sur l’adversaire. Les arrières latéraux ne se retiennent pas dans leur accumulation car ils ont la liberté d’aller à fond dans le département offensif. Tagliafico a fait quelques courses rapides pour ouvrir l’espace à des joueurs comme Messi et Di Maria pour faire leur magie avec le ballon.

Le milieu de terrain a fonctionné de manière unifiée car lorsque l’un entre dans la zone d’attaque, les deux autres ont changé de position pour compenser au milieu de terrain.

Le contre-pressing est la clé du succès de l’Argentine car ils ont l’air affamés sur le terrain pour récupérer le ballon. Les milieux de terrain font un travail supplémentaire avec et sans le ballon, ce qui permet à Messi de jouer librement ses matchs sans courir pour défendre. Ce ne sont probablement pas les meilleures équipes tactiques du monde, mais elles ont su faire fonctionner les choses, ce qui est assez similaire au Real Madrid au niveau des clubs.

Ce n’est pas caché à tout le monde que Messi a un schéma fixe dans son jeu où il n’aime pas beaucoup courir dans le département défensif. Le maestro de 35 ans cherche à scruter les espaces et à les exploiter avec ses compétences extraordinaires avec le ballon qui sont sans égal. Il est presque impossible de le marquer un contre un quand il a le ballon, ce qui permet aux autres joueurs de se déplacer librement, c’est pourquoi Messi le meneur de jeu sera plus précieux pour l’Argentine que Messi le buteur du tournoi.

Alors que Di Maria va être extrêmement crucial pour l’Argentine contre les grandes équipes, il a le don de faire le travail dans les grandes occasions, mais étant un peu sujet aux blessures, la direction doit prendre en charge sa charge de travail. Lautaro devrait être le partant devant Dybala et Alvarez et l’attaquant de l’Inter Milan doit compléter Messi pour trouver les buts.

A LIRE AUSSI | Analyse et prédiction du groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’incohérence de l’Angleterre donne de l’espoir à l’Iran, au Pays de Galles et aux États-Unis

Les Albicelestes doivent travailler sur leurs pièges de hors-jeu qui ont été un peu ternes en quelques matchs, mais avec une puissance de feu massive dans la ligne avant, ils s’en sont tirés alors que les joueurs argentins sentent les buts lorsque Messi commence sa course à tout moment du match. .

Ils sont placés avec l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C à la Coupe du monde plus tard cette année. Ils ne trouveront peut-être pas beaucoup de difficulté au premier tour, mais au fur et à mesure que le tournoi progresse, ils doivent maintenir l’intensité pour reproduire le succès de la Copa America.

Effectif d’Argentine

Gardiens : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli. François Armani

Défenseurs : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth

Milieux de terrain : Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios

Attaquants : Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Angel Correa, Thiago Almada, Paulo Dybala, Lionel Messi

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici