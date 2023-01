“Dernière danse”: les personnes tuées lors d’une fusillade en Californie se souviennent

MONTEREY PARK, Californie (AP) – Mymy Nhan était un habitué du Star Ballroom pendant plus d’une décennie, choisissant la salle de danse de la région de Los Angeles populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés comme lieu pour «commencer l’année à neuf» avec Lunar New Célébrations de l’année, a déclaré sa nièce lundi.

Sa famille se console maintenant en sachant que Nhan, l’une des 11 personnes tuées par balle dans le parc de Monterey par un homme armé samedi soir, est décédée après une soirée à faire ce qu’elle aimait.

“C’est réconfortant de savoir qu’elle a apprécié sa dernière danse, même si c’était sa dernière danse”, a déclaré sa nièce, Fonda Quan.

Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a identifié lundi Nhan, appelé My Nhan, comme l’une des victimes. Le bureau a également identifié trois autres victimes : Valentino Alvero, un homme de 68 ans ; Lilian Li, une femme de 63 ans ; et Xiujuan Yu, une femme de 57 ans. Le bilan est passé à 11 morts lundi après la mort d’une des personnes blessées. Les victimes avaient entre 50, 60 et 70 ans.

Alvero était “un père aimant, un fils et un frère dévoués, un grand-père qui aimait farouchement ses trois petites-filles, un oncle qui aimait ses nièces et ses neveux comme les siens”, a déclaré sa famille dans un communiqué lundi.

“Il aimait les gens et entendait parler de leur vie et en retour, il partageait ses propres histoires avec tant d’enthousiasme que vous ne pouviez pas vous empêcher d’écouter et de rire avec lui”, a déclaré la famille.

La déclaration indiquait qu’Alvero aimait la danse de salon, était “la vie de n’importe quelle fête” et était un fervent catholique. La famille a demandé à tous les prêtres et catholiques de prier pour lui.

“Nous espérons qu’il a dansé à sa guise jusqu’à la toute fin et qu’il danse maintenant au paradis”, a déclaré la famille.

Le massacre était le cinquième massacre de la nation ce mois-ci, et il a frappé l’une des plus grandes célébrations d’une fête en Californie observée dans de nombreuses cultures asiatiques. Les Américains d’origine asiatique aux États-Unis ont été la cible de violences très médiatisées ces dernières années.

Les responsables n’ont pas donné de motif pour la fusillade, mais ont déclaré que le suspect, Huu Can Tran, un homme asiatique de 72 ans, avait peut-être déjà visité la salle de danse. Environ 20 minutes après la première attaque, il est entré dans la salle de bal Lai Lai dans la ville voisine d’Alhambra. Il a été désarmé avant que quelqu’un ne soit abattu, puis il s’est enfui. Il s’est tiré une balle dans la tête et s’est suicidé dimanche.

Quan a déclaré que sa tante avait quitté la salle de bal Star et reculait sa voiture lorsqu’elle a été abattue. Quan a déclaré qu’un partenaire de danse qui était dans la voiture avec elle n’a pas été blessé. Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré lundi qu’une personne avait été abattue à l’extérieur de la salle de bal dans un véhicule, probablement avant que Tran n’entre dans le bâtiment.

Nhan, 65 ans, était un habitué des deux salles de danse ciblées par Tran. Les spots étaient des endroits populaires pour les Américains d’origine asiatique plus âgés pour socialiser et danser. C’est là que Nhan a choisi de célébrer la nouvelle année, qui est arrivée trois semaines après le décès de sa mère.

Nhan, qui avait été la gardienne de sa mère, était prête à “recommencer l’année” et à célébrer avec des amis, a déclaré Quan.

Elle a immigré du Vietnam dans les années 1980 et a fini par s’installer dans la vallée de San Gabriel, vivant dans la communauté de Rosemead. Quan a dit qu’elle ne savait pas exactement comment sa tante est entrée dans la danse de salon, mais elle pense que cela a quelque chose à voir avec les robes amusantes qu’elle a pu porter.

“Ce que je sais, c’est qu’elle a toujours été très à la mode”, a déclaré Quan. “Et je pense que ces belles robes viennent avec la danse de salon. Je suppose que cela a probablement un lien.

Quan a dit qu’elle n’avait jamais entendu sa tante parler du tireur. Bien que la famille se sente quelque peu installée en sachant qu’il est mort, elle veut des réponses sur ses motivations, a-t-elle déclaré.

“J’espère que quoi que nous trouvions, quoi que nous apprenions, c’est une leçon qui est apprise par tout le monde pour simplement comprendre, comme, vous savez, que pouvons-nous faire de mieux pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir?” dit Quan.

Tiffany Liou, journaliste à la chaîne de télévision WFAA à Dallas, a déclaré sur Twitter que Nhan, la tante de son mari, traitait ses nièces et neveux « comme ses propres enfants ».

“Sa gentillesse est ce dont ce monde a besoin”, a écrit Liou.

Une déclaration de la famille de Nhan publiée par Liou sur Twitter a déclaré : « Si vous la connaissiez, vous saviez que son sourire chaleureux et sa gentillesse étaient contagieux. Elle était une tante, une sœur, une fille et une amie aimante. Mymy était notre plus grande pom-pom girl.

___

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 23 janvier 2023. Elle a été mise à jour le 24 janvier 2023 pour corriger l’orthographe du prénom de la victime Lilian Li. C’est Lilian, pas Lilan.

___

Stengle a contribué de Dallas. La chercheuse Rhonda Shafner à New York a également contribué à ce rapport.

Terry Tang et Jamie Stengle, Associated Press