Dernière crise du coût de la vie: Rees-Mogg dévoilera des milliards de dollars de soutien énergétique aux entreprises

Liz Truss “préparée à être impopulaire” avec des plans pour “développer l’économie britannique”

Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, devrait dévoiler un programme de soutien à la crise du coût de la vie d’une valeur de dizaines de milliards de livres pour aider les entreprises à faire face à des factures énergétiques en flèche cet hiver.

Alors que de nombreuses entreprises se préparent à ce que leurs factures augmentent de 500%, le gouvernement de Liz Truss a été exhorté à agir, après avoir promis aux entreprises un soutien équivalent au plafond de prix de 2 500 £ déjà annoncé pour les ménages.

Les ministres ont déclaré que les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les organisations caritatives et les autres consommateurs non nationaux seront couverts par le programme, suite aux avertissements de l’impact dévastateur sur l’économie s’ils n’agissent pas.

Alors que les rapports suggèrent que les entreprises pourraient voir leurs factures plafonnées pendant six mois, le Premier ministre a indiqué mardi aux journalistes à New York que les pubs locaux indépendants feront partie d’un groupe plus restreint qui recevra une aide à plus long terme.

Alors que les chefs d’entreprise avertissent que le soutien ne doit pas “entraîner un bord de falaise après six mois”, les députés conservateurs ont déclaré que l’ampleur du paquet attendu mercredi matin devrait être “énorme” si le gouvernement veut sauver la rue principale.