Dernière course de Coupe du Monde de la FIFA pour Sophie Schmidt d’Abbotsford

Sophie Schmidt d’Abbotsford portera le rouge et blanc pour la dernière fois lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui débutera plus tard ce mois-ci en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Canada Soccer a dévoilé sa liste pour l’événement dimanche, Schmidt étant nommé comme l’un des cinq milieux de terrain de l’équipe.

Elle a fait ses débuts à la Coupe du monde en 2007 et a marqué un but contre le Ghana le 15 septembre. Elle a également participé aux éditions 2011, 2015 et 2019 de l’événement. Le meilleur que le Canada a terminé à ces événements a été d’atteindre les quarts de finale en 2015.

La diplômée de WJ Mouat a partagé dans une vidéo publiée par Canada Soccer que cette finale de la Coupe du monde est importante pour elle et pour le pays.

« Ce que cette Coupe du monde signifie pour moi, c’est atteindre la grandeur », a-t-elle déclaré. « Le fait que ce soit ma dernière Coupe du monde n’est pas encore tout à fait compris pour moi. Quand j’étais petite, je ne savais même pas que le football féminin existait – ce n’était pas à la télévision. Mon objectif est de donner tout ce que je suis à cette équipe chaque jour, mais aussi de profiter du processus.

Schmidt a dit qu’elle voulait créer des souvenirs avec ses coéquipières et a déclaré que le Canada doit jouer un style sérieux et rendre difficile pour l’adversaire de marquer.

« Je n’aimerais rien de plus que terminer ma carrière avec une Coupe du monde réussie », a-t-elle déclaré.

Schmidt, âgée de 35 ans, a eu une carrière bien remplie avec Canada Soccer et a remporté une médaille d’or olympique en 2020 et des médailles de bronze en 2016 et 2012. Elle a joué professionnellement en Europe et en Amérique du Nord et a joué avec le Houston Dash de la National Women’s Soccer League. depuis 2019. Schmidt est l’actuel capitaine du Dash.

Schmidt et le Canada ouvrent la Coupe du monde le 20 juillet contre le Nigeria à Melbourne, puis affrontent la République d’Irlande le 26 juillet à Perth. Le Canada clôturera la phase de groupes contre l’Australie le 31 juillet à Melbourne. Le champion de la Coupe du monde 2023 sera couronné le 20 août à Sydney.

