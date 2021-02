Dernière conséquence du changement climatique: l’Arctique est désormais ouvert aux affaires toute l’année

Le pétrolier arctique Christophe de Margerie, opéré par Sovcomflot, est vu dans le golfe d’Ob, dans le nord de la Russie, le 18 février 2019. | Alexander Ryumin / TASS via Getty Images

La concurrence mondiale dans l’Arctique s’intensifie à mesure que la glace de mer recule toute l’année.

L’Arctique est maintenant ouvert aux affaires toute l’année après qu’un grand navire commercial a parcouru la route maritime du Nord depuis le Jiangsu, en Chine, jusqu’à une usine à gaz russe sur la côte arctique, pour la première fois au cours du mois de février, lorsque les températures hivernales sont normalement rendre la voie navigable glacée impraticable.

Le pétrolier, propriété de la compagnie maritime russe Sovcomflot, a pu faire le voyage à travers la banquise arctique car elle n’est plus gelée tout l’hiver en raison du réchauffement climatique d’origine humaine.

La possibilité d’effectuer ce voyage 365 jours par an ouvre de vastes nouvelles possibilités pour l’industrie du transport maritime, qui transporte 80% du fret mondial en volume et 70% du commerce mondial en valeur. Mais cela soulève également des inquiétudes quant à la façon dont la ruée vers la capitalisation sur la nouvelle route pourrait bouleverser la géopolitique.

Pour mieux comprendre ce que cette nouvelle possibilité dans l’Arctique signifie pour le reste du monde, j’ai parlé à Juliette Kayyem, maître de conférences Belfer en sécurité internationale à la Kennedy School de Harvard.

Kayyem a servi dans l’administration Obama en tant que secrétaire adjointe aux affaires intergouvernementales au département de la sécurité intérieure, où elle a joué un rôle clé dans la gestion des opérations majeures, y compris la réponse de l’administration à la marée noire de BP en 2010 dans le golfe du Mexique.

Kayyem a réagi sur Twitter à la nouvelle du voyage historique du pétrolier de l’Arctique, en écrivant que le moment était «si important que vous ne pouvez pas comprendre». Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles elle pense que c’est si monumental, je lui ai téléphoné. Notre discussion, éditée pour la longueur et la clarté, est ci-dessous.

Jariel Arvin

Qu’est-ce qui a exactement changé avec cette nouvelle?

Juliette Kayyem

Dans le passé, le commerce devait fonctionner du nord au sud, simplement parce que l’Arctique n’avait jamais été la navigation. Désormais, les navires peuvent aller de l’Europe vers la Chine par une route est-ouest. Cela va mettre plus de concurrence sur les passages nord-sud pour conserver leur activité commerciale.

Quatre-vingt pour cent des marchandises mondiales en volume sont expédiées par fret, ce n’est donc pas une blague. Depuis 100 ans, le fret suit essentiellement le même chemin à travers le canal de Suez. Donc, avec des jours coupés le temps de transit, ainsi que [not having to pay] toutes les taxes et tous les frais qui correspondent au fait d’être une ville portuaire ou un canal comme le canal de Panama et le canal de Suez – tout va changer.

Jariel Arvin

Comment cela change-t-il, par exemple, la façon dont un cargo chinois aurait voyagé?

Juliette Kayyem

Pour faire l’Europe seule, la Chine serait passée des Pays-Bas par le canal de Suez – au sud de l’Inde, jusqu’à la Chine jusqu’à Dalian, qui est leur principale région. Maintenant, si vous regardez l’itinéraire, il est coupé de moitié. Maintenant, vous pouvez emprunter la route du nord, vers l’est. C’est époustouflant.

Jariel Arvin

Ainsi, la Russie et la Chine seront manifestement intéressées par le transport de marchandises par cette route maritime du Nord. Quels autres pays seront en lice pour un enjeu?

Juliette Kayyem

Japon, Vietnam, Russie, à peu près tous les pays. L’Australie va vouloir passer par là. Je veux dire, pourquoi pas, puisque c’est tellement plus court? Maintenant, il va y avoir de la pression et de la concurrence. Maintenant tu viens de [opened up] un marché concurrentiel énorme et énorme.

Jariel Arvin

Et les États-Unis?

Juliette Kayyem

Les États-Unis, parce que nous ne signons plus vraiment de traités, ne sont pas signataires du droit de la mer. Mais nous sommes membre du Conseil de l’Arctique, qui est une sorte de [international] système pour essayer de tout gérer dans l’Arctique, de qui a accès à quels minéraux [how to manage] circulation.

Jariel Arvin

Quel sera selon vous l’impact de cette nouvelle compétition?

Juliette Kayyem

Il y a deux pièces: la pièce environnementale et la pièce géopolitique. Pour l’environnement, c’est l’équivalent d’une ouverture de l’océan. Les eaux vont se déplacer d’une manière qu’elles n’avaient jamais bougée auparavant. La glace fond d’une manière qui signifie que l’eau doit aller quelque part, et cela va provoquer une élévation du niveau de la mer, affectant les villes côtières du monde entier.

Absolument vrai. Les conséquences seront choquantes; Je l’ai décrit comme imaginant qu’un océan apparaît juste sur terre. Où est-ce que ça va? Les conséquences climatiques sont incommensurables. Ceux de sécurité aussi. C’est ce que la Chine voulait ⬇️ pic.twitter.com/K8NZMYr9Rv – Juliette Kayyem (@juliettekayyem) 22 février 2021

Et le rôle de l’activité humaine dans l’accélération de ce changement est indéniable. Le réchauffement climatique a eu un impact considérable sur l’Arctique. Comme je l’ai écrit pour le Boston Globe, il y a une dizaine d’années environ, les choses ont commencé à changer là-haut dans le sens où les pays se positionnaient pour prendre le relais.

Vous allez commencer à voir des croisiéristes. C’est beau là-haut. C’est pourquoi il y a 10 ans à peine, j’ai commencé à ressentir – la nausée anticipative est la façon dont je la décrirais – anticipatoire parce que nous savions que l’ouverture de l’Arctique à toutes sortes de trafic allait se produire, et nauséeux parce qu’il n’y a pas de doute. que le changement climatique induit par l’homme avait un impact majeur.

Jariel Arvin

Alors, que pensez-vous que l’avenir réserve à l’Arctique en termes de géopolitique?

Juliette Kayyem

Vous allez avoir beaucoup de pays avec beaucoup d’intérêt, sans beaucoup de gouvernance et avec beaucoup de trafic. Et cela, pour moi, en tant que responsable de la sécurité, est synonyme de problèmes.

Jariel Arvin

Pourquoi ce problème?

Juliette Kayyem

Eh bien, cela soulève un certain nombre de questions qui soulèvent des problèmes de sécurité nationale. L’un d’eux est, qui obtient quels itinéraires et quand? Et qui peut forer où? Supposons donc qu’un groupe de géologues découvre qu’il y a un énorme champ de pétrole beaucoup plus loin, de sorte qu’aucun pays n’est propriétaire du puits. Alors, qui peut forer?

Jariel Arvin

À l’heure actuelle, qui contrôle l’aide à gérer ces tensions internationales dans l’Arctique?

Juliette Kayyem

Voilà le genre de problèmes que le Conseil de l’Arctique devra régler. Il devra également appliquer des mesures telles que le forage extracôtier, la propriété minière, le trafic et qui doit passer en premier, qui sont toutes des questions difficiles. Les accidents sont un énorme problème. Et s’il y avait un accident? Il y aura maintenant beaucoup de problèmes à régler.

Jariel Arvin

Y a-t-il quelque chose à faire face à cette nouvelle réalité?

Juliette Kayyem

Je pense que cette nouvelle réalité signifiera un plus grand engagement des États-Unis dans l’Arctique, ce sera donc un grand test de leadership pour la présidence Biden, car c’est une question dans laquelle nous avons besoin d’un contre-sens à la Russie et à la Chine.

Ce sera également un grand moment pour John Kerry, qui faisait pression pour une plus grande gouvernance de l’Arctique contre un Sénat républicain alors qu’il était secrétaire d’État et qu’il ne pouvait pas le faire passer. C’est quelque chose sur lequel Kerry se concentre depuis longtemps. Et maintenant, portant le chapeau environnemental en tant qu’envoyé climatique de Biden, le potentiel pour lui de le faire est beaucoup plus grand.