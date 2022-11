Dernière chance pour la “trop ​​vieille” génération dorée de Belgique

L’équipe belge tant vantée a une dernière chance de prolonger sa dernière Coupe du monde ensemble cette semaine après s’être écrasée contre le Maroc, avec l’entraîneur Roberto Martinez et ses joueurs sous une pression croissante.

N’importe quoi d’autre qu’une victoire contre la Croatie jeudi pourrait voir la deuxième équipe mondiale rentrer chez elle après la phase de groupes.

Kevin De Bruyne a déclaré dans une interview avec The Guardian avant la défaite 2-0 contre le Maroc que son équipe était “trop ​​​​vieille” et n’avait “aucune chance” de remporter la Coupe du monde.

Martinez a insisté après le match sur le fait que cela aurait pu être un “double bluff” de la star de Manchester City, mais s’il était sérieux, il aurait été difficile d’être en désaccord sur la base de leurs performances au Qatar jusqu’à présent.

L’Espagnol Martinez est largement resté fidèle aux joueurs expérimentés qui ont atteint au moins les quarts de finale lors de chacun des quatre derniers tournois majeurs.

Dans le match contre le Maroc et l’heureuse victoire 1-0 contre le Canada, la Belgique a été dépassée, dépassée et n’a offert aucune menace réelle pour l’avenir.

L’absence du buteur record Romelu Lukaku pour cause de blessure a été un coup dur, mais même son introduction tardive contre le Maroc est née du désespoir et l’homme de l’Inter Milan a offert très peu.

Les six dernières années ont fourni la meilleure période de succès durable de l’histoire de la Belgique, la troisième place à la Coupe du monde 2018 en Russie étant la plus proche de l’équipe actuelle pour remporter un titre majeur.

Dix des 14 joueurs qui ont participé à la défaite en demi-finale contre la France, vainqueur il y a quatre ans, sont toujours dans l’équipe.

Sept des onze de départ contre le Maroc ont la trentaine : Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Axel Witsel, De Bruyne et le capitaine Eden Hazard.

Le style de jeu offensif des Red Devils a disparu après avoir traversé les qualifications sans défaite.

La presse belge a été extrêmement critique à l’égard de l’équipe, le site Internet HLN disant “il doit y avoir du sang neuf”.

‘Rien à perdre’

Martinez pense qu’être dans un saloon de la dernière chance tirera le meilleur parti de son équipe vieillissante.

“Dans le dernier match, nous devons jouer pour le gagner et comme si nous n’avions rien à perdre”, a-t-il déclaré.

“Si nous gagnons contre la Croatie, nous sommes (toujours) en Coupe du monde et c’est une grande motivation.”

A la veille de la défaite du Maroc, Hazard a également déclaré qu’il pensait que la meilleure chance pour la Belgique de devenir champion du monde était passée.

Il y a eu des rumeurs de disharmonie dans l’équipe, Vertonghen semblant dénoncer sarcastiquement les commentaires de De Bruyne, 31 ans.

“Beaucoup de choses me traversent l’esprit maintenant, mais ce sont des choses qu’il vaut mieux ne pas dire devant la caméra”, a-t-il déclaré à la chaîne TV Sporza.

“Peut-être aussi qu’on attaque mal parce que les gars (les attaquants) sont trop vieux.”

Martinez a admis que ses joueurs jouaient “sans joie” et avec “la peur de perdre”, mais il a laissé de nombreux jeunes talents brillants assis sur le banc.

Leandro Trossard de Brighton, qui a marqué sept buts pour Brighton en Premier League cette saison, n’a joué qu’en tant que remplaçant en seconde période contre le Canada et le Maroc.

Hazard a commencé les deux matchs, mais est l’ombre du joueur qu’il était avant de quitter Chelsea pour le Real Madrid en 2019.

Les vétérans Vertonghen et Alderweireld, qui jouent désormais dans leur club de football à domicile avec Anderlecht et Anvers respectivement, ont été préférés au défenseur central en forme de Leicester Wout Faes et à Rennes Arthur Theate.

Witsel, 33 ans, a eu du mal dans les deux matches, mais les jeunes jambes de Youri Tielemans et Amadou Onana ne sont pas encore unies au milieu de terrain.

Martinez a indiqué qu’il n’apporterait pas de changements en gros et a déclaré qu’il n’avait retiré Hazard qu’à l’heure de jeu dimanche – pour Dries Mertens, 35 ans – pour le garder frais pour les défis à venir.

Perdre jeudi, cependant, et ce serait la fin d’une époque pour le football belge.

