En ce qui concerne les chargeurs, les ports USB et autres accessoires technologiques élégants, Satechi possède actuellement certains de nos favoris sur le marché. Et pour ceux qui espèrent faire le plein de certains articles clés sans vider leur portefeuille, vous pouvez utiliser notre code promo exclusif CNET30 pour économiser 30 % sur l’ensemble du site — à l’exclusion du nouveau support de portefeuille magnétique en cuir végétalien. Cette offre est disponible jusqu’au 30 octobre, ce qui signifie que le temps est limité pour profiter de cette offre. Assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe des tonnes de stations de recharge, de hubs USB, de supports, d’adaptateurs et de périphériques de premier ordre que vous pouvez acheter à moindre coût dès maintenant. Si vous en avez assez de vous retrouver avec une batterie de téléphone à plat pendant que vous êtes en déplacement, vous pouvez récupérer ceci Banque d’alimentation sans fil Duo, qui a une capacité de 10 000 mAh, peut charger jusqu’à trois appareils à la fois et sert également de support pratique pour votre téléphone. Il coûte 100 $, mais vous pouvez le récupérer pour seulement 70 $ avec cette offre de code promo.

Ou, si vous détestez les câbles de chargement encombrant votre table de nuit, vous pouvez vous procurer cet élégant support de charge magnétique deux en un, conçu pour les iPhones MagSafe et les AirPods Pro. C’est à l’origine 60 $, mais notre code promo fait baisser le prix à seulement 42 $. Et si vous voulez une souris sans fil fine et facile à emporter en déplacement, vous pouvez économiser 9 $ sur le Satechi M1ce qui fait baisser le prix à 21 $.

Il existe des tonnes d’autres accessoires en vente, notamment câbles de chargement, claviers, chargeurs de voiture et bien plus encore, alors assurez-vous de magasiner avant que ces offres ne disparaissent.