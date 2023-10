La Samsung Week est presque terminée – l’événement de vente se termine dimanche, mais il est encore temps de se procurer un nouveau téléphone, une tablette, une montre ou un autre appareil Samsung, notamment des ordinateurs portables, des SSD et des moniteurs.

Évidemment, nous examinerons d’abord les offres téléphoniques. Ceux-ci couvrent le haut de gamme de Samsung avec deux modes S23 et deux pliables Z, mais il existe également un accord sur le milieu de gamme populaire de Samsung, le Galaxy A54.









Les offres Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 incluent un échange amélioré, ce qui signifie que vous pouvez envoyer plusieurs appareils pour obtenir un crédit supplémentaire pour l’achat.









Le Galaxy A54 trouve le juste milieu entre les produits phares et les modèles de milieu de gamme : il bénéficie du niveau de support logiciel de la série S mais ne coûte pas autant qu’un S23.





Si vous n’avez pas besoin des modèles les plus récents et les plus performants, vous pouvez vous procurer des appareils remis à neuf de la série Galaxy S 2022 à des prix inférieurs.













Les offres de tablettes sont également un mélange de produits phares et d’appareils plus anciens et plus abordables. Le trio Samsung Galaxy Tab S9 original est disponible avec des réductions allant jusqu’à 800 $ et un échange amélioré. Les Tab S9 FE et Tab S9 FE+ sont encore trop récentes pour bénéficier de réductions, mais elles sont livrées avec une Smart Book Cover gratuite.





















Ensuite, il y a la Galaxy Tab S6 Lite, bon marché mais performante, de l’année dernière. Même s’il s’agit d’une tablette « légère », elle propose toujours des éléments tels que la prise en charge du stylet et DeX. Si vous préférez les éviter et économiser encore plus d’argent, consultez le Samsung Galaxy Tab A8 10.5 de 2021.









Le prix de plusieurs accessoires plus anciens a également baissé, à commencer par l’édition Galaxy Watch5 Pro Golf. Cela date de l’année dernière, mais elle possède toujours la plus grosse batterie d’une Galaxy Watch et la charge la plus rapide également. L’édition Golf Edition signifie que les parcours de golf sont préchargés et qu’il existe quelques autres avantages. La Galaxy Watch4 est également disponible, à un prix inférieur.









Ensuite, il y a les Galaxy Buds2. Ceux-ci ont une suppression active du bruit, une résistance aux éclaboussures IPX2 et un chargement sans fil pour le boîtier.





Nous terminerons avec les options permettant de mettre à niveau votre ordinateur. Si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur portable, toute la famille Galaxy Book3 est disponible avec un échange amélioré jusqu’à 600 $.

S’il s’agit d’un ordinateur de bureau que vous souhaitez mettre à niveau, le SSD Samsung 990 Pro est disponible en capacités de 1 To et 2 To à 31 % de réduction. Notez qu’il s’agit de la version avec dissipateur thermique, mais qui s’intègre également dans une PlayStation 5.

Alternativement, vous pouvez récupérer un stockage externe avec le SSD portable Samsung T7 Touch, également dans des capacités de 1 To et 2 To. Le Touch dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intégré pour une sécurité renforcée.





Enfin, que diriez-vous d’un nouveau moniteur ? Il existe plusieurs moniteurs de jeu qui fonctionnent avec PC et console, ainsi que certains qui sont essentiellement des téléviseurs intelligents.

Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.