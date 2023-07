Dernière chance d’obtenir un lecteur de livre électronique Amazon Kindle à prix réduit alors que Prime Day se termine aujourd’hui

Prime Day est le meilleur moment de l’année pour acheter des lecteurs de livres électroniques Amazon. La société propose une large sélection, allant des unités de base bon marché à certaines pouvant lire et annoter des documents.

Le modèle de base est le Kindle d’Amazon. Il dispose d’un écran de 6 pouces qui est maintenant aussi net que tous les autres à 300ppi. Et il est livré avec le double de stockage, 16 Go, de sorte que vous ne manquerez jamais d’espace. Notez que cette version a des publicités sur écran verrouillé, celle sans publicité coûte 20 $ de plus.

Le Kindle Paperwhite n’est que légèrement plus cher, mais dispose d’un écran plus grand de 6,8 pouces. L’éclairage de celui-ci a 17 LED (contre seulement 4), donc c’est plus uniforme. La base Paperwhite n’a que 8 Go de stockage, mais nous n’avons jamais eu de problèmes avec cela.

Il y a aussi un Paperwhite Kids. Celui-ci supprime les publicités et est livré avec 16 Go de stockage pour compenser la petite hausse de prix. Plus important encore, vous bénéficiez d’un an de Kids +, qui offre un accès gratuit à certains des livres et séries les plus populaires (comme Bridge to Terabithia, ainsi que les aventures de Harry Potter et Ramona Quimby).

Une autre variante de cette liseuse est l’édition Paperwhite Signature. Celui-ci est livré avec 32 Go de stockage en standard et sans publicité. En outre, il prend en charge le réglage automatique de la luminosité et est le seul à être doté d’une charge sans fil.

La Kindle Oasis est désormais la liseuse premium. Il a un écran légèrement plus grand de 7 pouces et encore plus de LED (25) avec réglage automatique de la luminosité, ainsi qu’un design plus ergonomique semblable à un magazine replié ainsi que des boutons physiques de changement de page.

Notez que l’Oasis est le seul Kindle avec une connectivité cellulaire gratuite, vous pouvez donc télécharger des livres où que vous alliez, même s’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Enfin, il y a le Kindle Scribe. À 10,2 pouces, celui-ci est plus adapté à la lecture de documents et de PDF que le dernier thriller. Il est également livré avec un stylet pour annoter lesdits documents ou engager votre côté créatif et dessiner.

Pour 25 $ de plus, vous pouvez obtenir le stylo Premium, qui a une gomme à l’autre extrémité et une touche de raccourci.

