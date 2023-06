Dernière chance d’obtenir Paramount+ avant l’augmentation des prix

Paramount+ connaît une augmentation de prix cet été. Cependant, il n’est pas trop tard pour sauter sur les prix actuels avant que les tarifs mensuels et annuels ne grimpent. Le saut a lieu le 27 juin.

Mardi, Paramount + augmente son prix d’un dollar par mois. Cependant, comme le savent les coupeurs de cordon, cette petite augmentation de prix peut s’accumuler si l’on considère que les abonnements peuvent durer des mois ou plus. Paramount + passe de 4,99 $ à 5,99 $ par mois pour la version financée par la publicité. Le forfait annuel passera probablement de 49,99 $ à 59,99 $. Cependant, il n’y a aucune confirmation sur ce front au moment de la presse. La version sans publicité coûte actuellement 9,99 $ par mois. Cependant, cela augmente de 2 $ à 11,99 $/mois. Encore une fois, l’option annuelle est susceptible d’être de 119,99 $.

Cependant, si vous vous abonnez à un forfait avant le mardi 27 juin, vous pouvez toujours profiter des prix plus bas. Ceci est crucial pour les plans annuels, car ceux-ci vous permettent d’utiliser les prix actuels jusqu’à cette époque l’année prochaine. En comparaison, si vous vous abonnez au prix actuel de 49,99 $ au lieu des prochains 59,99 $ par mois, cela vous fait économiser 22 $ pour l’année. Toute économie peut aider à l’ère d’avoir autant d’options de streaming à la disposition des fans.

Ceci est plus utile pour les fans de football, qui sont déjà abonnés à plusieurs services uniquement pour regarder le sport. Paramount + est le siège exclusif de nombreuses ligues et compétitions de haut niveau, tant au niveau international que national.

Comment économiser avant l’augmentation des prix de Paramount+

Voici comment obtenir les économies de prix maintenant avant que les coûts n’augmentent :

Allez-y et activez le lien pour Paramount+ Créer un compte. Choisissez l’option annuelle pour 49,99 $ par année Inscrivez-vous avec les informations de paiement.

Augmentation des prix de Paramount+ et son contenu de football

Le haut de gamme pour Paramount + et CBS est la Ligue des champions de l’UEFA. CBS continue d’attirer l’attention sur la qualité de ses émissions impliquant une équipe d’icônes du football. De nombreux matchs de la Ligue des champions et la couverture associée sont exclusifs à Paramount +. Il en va de même pour l’Europa League et l’Europa Conference League. En dehors des compétitions de l’UEFA, Paramount+ est également le siège de la Serie A, du Brasileirao, de la ligue argentine et de la Premiership écossaise, entre autres.

Pour l’action de l’équipe nationale, Paramount + accueille plusieurs compétitions. Parmi ceux-ci figurent la Ligue des Nations de la CONCACAF que l’USMNT a récemment remportée.

De plus, la National Women’s Soccer League est sur Paramount+. Cette première division du football féminin aux États-Unis compte de nombreuses joueuses qui participent à la Coupe du monde féminine. De plus, Paramount + a la Super League féminine.

PHOTO : IMAGO / Zoonar