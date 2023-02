Dernière chance d’économiser 20 $ sur le forfait annuel Peacock Premium

Si vous êtes un fan de football et que vous avez cherché à obtenir Peacock, c’est le bon moment. Vous pouvez obtenir un rabais de 20 $ sur le paon avec une offre à durée limitée jusqu’au mardi 7 février.

Le service de streaming de NBC abrite la Premier League, avec plusieurs matchs diffusés chaque week-end. C’est également le domicile en espagnol de la prochaine Coupe du monde féminine ainsi que des équipes nationales américaines masculines et féminines. En plus des sports, le service propose également des émissions et des films exclusifs.

Normalement, un plan d’abonnement annuel coûte 49,99 $, mais vous pouvez obtenir une année entière pour 29,99 $ en utilisant le code promotionnel NEWYEAR23. Notez que l’offre n’est pas disponible pour les abonnés Peacock Premium ou Premium Plus actuels.

Football sur paon Comprend : Premier League, équipes nationales des États-Unis + contenu exclusif Essayez-le maintenant

L’ajout d’émissions espagnoles de l’USMNT et de l’USWNT, y compris les matchs amicaux et la SheBelieves Cup, est un grand coup de pouce pour l’attrait du football de Peacock. L’accord, annoncé juste avant le récent match amical de l’USWNT contre la Nouvelle-Zélande, est idéal pour les fans qui ne veulent peut-être pas se précipiter pour HBO Max, la nouvelle maison de streaming en anglais pour les équipes nationales américaines.

Bien sûr, le tableau principal est la Premier League. L’élite anglaise, et sans doute la ligue sportive la plus populaire au monde, propose 175 à 180 matchs par saison, la plupart en exclusivité. Habituellement, six matchs chaque week-end sont disponibles sur Peacock, dont quatre exclusifs au service (deux sont généralement également sur la principale chaîne de télévision NBC, les jeux restants apparaissant sur USA Network, Telemundo et Universo).

Le tarif mensuel standard de Peacock est de 4,99 $ par mois. Donc, en obtenant le plan annuel pour 29,99 $, vous économisez 29,89 $.

Mais rappelez-vous, cette remise Peacock n’est disponible que jusqu’au mardi 7 février, alors ne la manquez pas.