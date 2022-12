Dernière chance de voir le Père Noël, fêtez Noël au cinéma – Shaw Local

1. Le dernière chance de voir le Père Noël au centre-ville de Crystal Lake et de Woodstock, c’est vendredi.

La Santa House, située au Brink Street Market au coin des rues North Williams et Brink à Crystal Lake, sera ouverte de 18 h à 20 h le jeudi et le vendredi.

Les visites sont gratuites mais les familles doivent apporter leur propre appareil photo.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur centre-villecl.org/events/santa-house-visits/.

La cabane de Noël du Rotary Club de Woodstock se termine également cette semaine. Le Père Noël sera disponible pour les visiteurs de 16 h 30 à 19 h 30 jeudi et vendredi.

La réservation à l’avance est obligatoire et peut être effectuée au bit.ly/WoodstockSanta2022. Il ne reste que quelques créneaux.

La visite du Père Noël est gratuite, mais les dons sont appréciés.

2. Le Expérience magique de Noël au volant illuminera le Village du Père Noël, 601 Dundee Ave. à East Dundee, jusqu’au 30 décembre.

Le spectacle au volant – avec plus de 3 millions de lumières synchronisées sur la musique des Fêtes – se déroule de 17 h à 22 h les vendredis et samedis et de 17 h à 21 h les dimanches, mercredis et jeudis, sauf la veille de Noël et Noël.

La nouveauté cette année est une glissade en tube de 300 pieds, des divertissements, du chocolat chaud, des concessions et des séances de photos à la fin du trajet.

Les billets doivent être réservés en ligne et ne seront pas disponibles à la porte.

Le coût est de 35 $ par véhicule et de 25 $ par véhicule pour les détenteurs d’abonnements de saison existants.

Pour plus d’informations, appelez le 847-426-6751 ou rendez-vous sur santasvillagedundee.com.

3. L’annuel Clickmas à Crystal Lake Holiday Display et Food Drive se poursuit pendant les vacances jusqu’au 1er janvier.

L’exposition – organisée par le couple à l’origine du Fisher Outreach Group et de son programme d’adoption de grands parents – est visible de 17 h 30 à 23 h tous les soirs au 401 W. Woodstock St.

L’événement recueille également de la nourriture pour la Family Health Partnership Clinic de Crystal Lake, qui fournit des soins de santé aux personnes non et sous-assurées.

4. Pour ceux qui cherchent à célébrer un traditionnel “Noël juif» à Crystal Lake, la congrégation juive du comté de McHenry invite tous les membres de la communauté à se joindre à eux dimanche soir au Tasty Bistro.

Le dîner débutera à 17h30 le dimanche, jour de Noël, qui marque également le septième jour de Hanukkah cette année. Un événement de Hanoucca prévu vendredi a été annulé en raison du mauvais temps.

Tous sont les bienvenus, mais la Congrégation juive du comté de McHenry recommande de contacter Linda Trachsler au préalable afin qu’ils puissent faire des réservations.

Les personnes intéressées peuvent contacter Trachsler à krash0456@yahoo.com ou 815-353-5993 ou aller à www.mcjconline.org/events/mcjc-chinese-dinner.

5. Rien ne dit Noël, parfois, comme un film à succès et une boîte de pop-corn.

Les films qui sortiront cette semaine comprenaient “Le chat botté: le dernier souhait” mercredi, ainsi que “Women Talking”, “Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody”, “Babylon” et “Living” vendredi.

Parmi ces nouvelles versions, AMC Lake In The Hills 12, au 311 N. Randall Road, aura “Puss In Boots: The Last Wish”, “Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” et “Babylon” sur ses écrans.

Regal Crystal Lake Showplace, 5000 Route 14, présentera “Babylon” et les films “Whitney Houston” et “Puss In Boots”, ainsi que “Cirkus”, un film en hindi sur un médecin travaillant sur une théorie basée sur la nature contre nourrir, sépare deux paires de jumeaux identiques qu’il trouve à la porte de l’orphelinat.

Classic Cinemas Woodstock Theatre, 209 Main St., présentera également “Babylon” et les films “Whitney Houston” et “Puss In Boots”.

Les théâtres proposent également d’autres spectacles, dont «Avatar: The Way of Water», «Strange World» et «Black Panther: Wakanda Forever».

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à l’adresse shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.