Dernière chance de se qualifier pour les équipes Valorant en Inde et en Asie du Sud. Voici comment

Développeur américain de jeux vidéo et organisateur de tournois d’esports, Riot Games a annoncé un événement de circuit de voie vers le Valorant Champions Tour pour l’Inde et l’Asie du Sud. Le circuit est organisé en collaboration avec la principale société d’esports d’Asie du Sud, NODWIN Gaming. Nommé Valorant Conquerors Championship, le tournoi de qualification dispose d’un prize pool de Rs 25 lakh (environ 33 000 USD) servira également de tournoi de qualification pour les APAC Last Chance Qualifiers. Un créneau sera réservé lors de la grande finale du Valorant Champions Tour pour le vainqueur de la qualification.

Les inscriptions débuteront à partir du 15 juin, cependant, aucune date précise n’a encore été annoncée pour le début du tournoi. La nouvelle a fait des vagues après que le compte Twitter officiel de Valorant India & South Asia a fait allusion à une annonce potentielle samedi soir.

Selon le rapport TalkEsport, l’ensemble du circuit de l’événement phare se composera de 6 qualifications distinctes. Un pour l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan, le Sri Lanka et les Maldives, le Bangladesh, le Népal et le Bhoutan, et une option supplémentaire d’entrée générique.

Le rapport indique également que chaque qualificatif aura un nombre défini de créneaux remplis grâce aux inscriptions suivies des matchs de qualification en ligne. Il sera suivi des séries éliminatoires pour atteindre la grande finale et le vainqueur pourra participer au APAC Last Chance Qualifier où il affrontera des équipes qualifiées d’Asie du Sud-Est, de Corée et du Japon. Le vainqueur de l’APAC Last Chance Qualifier se qualifiera ensuite pour le VALORANT Champions Tour jusqu’à la finale mondiale où une seule équipe sera couronnée championne de cette année.

Le partenariat entre les deux sociétés de jeux a été salué par Akshat Rathee, directeur général et co-fondateur de NODWIN Gaming, qui a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité glorieuse pour la région. « C’est une excellente opportunité pour l’ensemble de l’écosystème VALORANT », a déclaré Rathee dans une interview à la publication. Il a également déclaré qu’une telle représentation, au vu de la richesse de la communauté lors des qualifications de la dernière chance « est bien méritée ».

Il a expliqué que NODWIN Gaming a travaillé ensemble « avec des amis » à Riot Games pour construire cette échelle, qui relie non seulement la région de l’Asie du Sud à la feuille de route mondiale de VALORANT esports. « J’attends avec impatience une grande compétition », a-t-il ajouté.

