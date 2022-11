Dernière chance de profiter de ces premières offres du Black Friday chez Target

Nous sommes à un peu plus d’une semaine de Vendredi noir, et les détaillants font baisser les prix à tous les niveaux. Target a battu une grande partie de la concurrence en publiant des offres plus tôt même qu’Amazon, lançant sa vente début octobre. Bien que certaines des premières offres soient terminées, il reste une tonne d’autres bonnes affaires encore disponibles. Cependant, ces offres actuelles devraient se terminer samedi. À partir du dimanche 20 novembre, Target déploiera son plus grand Semaine du Black Friday événement jamais vu, avec plus d’un million d’articles mis en vente. Vous pouvez acheter une sélection de sur les téléviseurs, les barres de son, les gadgets de cuisine, les jouets et les jeux, et bien plus encore chez Target, et le détaillant continuera d’ajouter de nouvelles offres à mesure que nous nous rapprochons du Black Friday.

Vous pouvez acheter toute la sélection de soldes sur le lien ci-dessus, mais pour vous aider à gagner du temps, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures affaires disponibles. Les offres vont et viennent généralement assez rapidement pendant la saison des achats des Fêtes, nous continuerons donc à mettre à jour cette page avec de nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Assurez-vous de vérifier souvent les meilleures économies du Black Friday que Target a à offrir.

Samsung Le cadre de Samsung est conçu pour se fondre dans votre décor. Le cadre a un écran ultra-fin qui peut servir d’art mural lorsqu’il n’est pas utilisé. Avec seulement 24,9 mm d’épaisseur, ce téléviseur ressemble beaucoup à un cadre photo. Vous pouvez même vous abonner à l’Art Store de Samsung pour 5 $ par mois, où vous pouvez accéder à plus de 1 400 œuvres d’art à afficher à l’écran. À l’heure actuelle, Target propose le modèle 55 pouces de The Frame pour 1 000 $, soit une remise de 33 % sur le prix catalogue. Vous recevez des alertes de prix pour Téléviseur 4K The Frame 55 pouces : 1 000 $

LG Même une simple barre de son 2.1 canaux comme celle-ci peut apporter une sérieuse amélioration par rapport aux haut-parleurs intégrés de votre téléviseur. Cette barre de son tout-en-un offre une puissance totale de 100 watts et dispose d’un caisson de basses intégré pour des graves riches. Vous pouvez le connecter à votre téléviseur à l’aide du port HDMI ARC ou lire l’audio de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable avec une connexion USB ou Bluetooth. Vous recevez des alertes de prix pour Barre de son LG SP2 : 100 $

Gourmia Il y a une bonne raison pour laquelle les friteuses à air sont devenues si populaires récemment. Ils sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les friteuses traditionnelles et beaucoup plus sains aussi. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer une friteuse à air Gourmia de taille moyenne pour près de la moitié du prix habituel. Il dispose d’une puissance de cuisson de 1 500 watts et de 12 fonctions préprogrammées, notamment la friture, la cuisson, la déshydratation et plus encore. Et le panier amovible et le plateau croustillant vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage est également un jeu d’enfant. Vous recevez des alertes de prix pour Friteuse à air numérique Gourmia 5 pintes : 60 $

Plus d’offres anticipées du Black Friday :

Et si vous recherchez des offres sur les consoles de jeu, Target a le disponible pour 250 $ (économisez 50 $), avec une carte-cadeau Target gratuite de 50 $ incluse avec votre achat. La seule mise en garde est que vous devez effectuer votre achat en ligne mais retirer en magasin, car la livraison n’est pas disponible. Consultez le site Web de Target pour vérifier votre disponibilité locale.