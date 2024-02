Dernière attaque de Rafah : les pourparlers de cessez-le-feu à Gaza échouent alors que l’ONU met en garde contre un « massacre » lors de l’invasion terrestre israélienne

Environ 440 enfants et 220 femmes figuraient parmi les personnes arrêtées par les forces israéliennes en quatre mois, ont indiqué la Commission des affaires des détenus et ex-détenus, la Société des prisonniers palestiniens (PPS) et l’Association de soutien aux prisonniers et des droits de l’homme Addameer dans un communiqué commun.