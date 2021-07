Dernière arrestation de Kris Wu – Une star de K-Pop fait face à une accusation de viol après qu’un adolescent a affirmé qu’il « avait eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était ivre »

QUI EST KRIS WU ?

Kris Wu, de son vrai nom Wu Yi Fan, 30 ans, est devenu célèbre en tant que membre du boys band coréen EXO en 2012.

Le groupe est devenu célèbre et a connu un succès commercial avec son premier album XOXO et sa chanson à succès « Growl » en 2013.

L’album est devenu le premier album d’un artiste basé en Corée en douze ans à se vendre à plus d’un million d’exemplaires.

Le Canadien d’origine chinoise a quitté le groupe en 2014.

Il est également apparu dans plusieurs succès au box-office, dont Mr. Six (2015) et Journey to the West : The Demons Strike Back (2017), qui comptent parmi les films chinois les plus rentables de tous les temps en Chine.