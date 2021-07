Dernier voyage au Royaume-Uni – Les vacances en Espagne peuvent être ANNULÉES si elles sont déplacées vers la liste orange, mais la Croatie et la République tchèque pourraient passer au vert

LA FERMETURE DES ÉCOLES « POURRAIT ÊTRE DERRIÈRE LA CHUTE DANS LES CAS COVID-19 À TRAVERS LE ROYAUME-UNI »

La fermeture des écoles pour les vacances d’été est probablement l’une des raisons pour lesquelles les cas de coronavirus diminuent à travers le Royaume-Uni, a déclaré un éminent expert.

Le Dr Mike Tildesley, membre du Groupe scientifique de modélisation de la grippe pandémique (Spi-M), conseillant les ministres, a déclaré qu’il était « prudemment optimiste » quant à l’abandon des cas, mais seul le temps dira si la troisième vague de Covid « se retourne ».

L’expert en maladies infectieuses, de l’Université de Warwick, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que « toute situation où les cas diminuent clairement est une bonne nouvelle ».

Mais il a ajouté: «Je pense que ce à quoi nous devons penser, cependant, c’est qu’il y a eu un changement récemment et je pense que le plus important est que, dans de nombreuses régions du pays, les écoles sont maintenant fermées pour l’été.

« Maintenant, bien sûr, à cause de cela, cela signifie que… les élèves du secondaire font des tests de flux latéral deux fois par semaine depuis assez longtemps et nous savons qu’en ce moment les cas sont légèrement plus élevés chez les jeunes (et ) parce que les écoles sont maintenant fermées, il se peut qu’une partie de la raison pour laquelle les cas ont quelque peu diminué est que nous ne détectons pas autant de cas chez les jeunes maintenant.

« L’autre chose que nous devons examiner avant de vraiment savoir si nous voyons tout se retourner, c’est ce qui se passe avec les admissions à l’hôpital et, bien sûr, ce qui se passe avec les décès. »