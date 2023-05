Dernier verdict de Lori Vallow: un nouveau mugshot montre une «mère culte» souriant alors que le juge de l’Idaho ordonne une enquête avant le prononcé de la peine

Procès de Lori Vallow : une « maman culte » reconnue coupable du meurtre d’enfants et de la femme de Chad Daybell

« Doomsday cult mom » Lori Vallow a été photographiée avec un léger sourire narquois sur son visage dans une nouvelle photo après avoir été reconnue coupable du meurtre de ses deux enfants et de complot pour assassiner la première femme de son nouveau mari, Chad Daybell.

Vallow, 49 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de complot et de grand vol pour la mort de sa fille Tylee Ryan, 16 ans, de son fils Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, et de complot en vue d’assassiner Tammy Daybell, 49 ans, au palais de justice du comté d’Ada. à Boise, Idaho.

Tylee et JJ ont été vus pour la dernière fois en septembre 2019. En juin 2020, leurs restes ont été retrouvés enterrés sur la propriété Daybell. Tammy est décédée un mois après leur disparition en octobre 2019.

Pendant six semaines, les procureurs ont fait valoir que Vallow avait conspiré avec M. Daybell et son frère Alex Cox pour tuer les trois victimes, motivés par la cupidité et leurs croyances apocalyptiques.

Le vendredi 12 mai, les jurés l’ont condamnée pour tous les chefs d’accusation. Elle sera condamnée dans les 90 jours où elle risque la prison à vie.

Le juge Steven Boyce a maintenant ordonné une enquête présentencielle pour examiner les antécédents de Vallow, notamment son casier judiciaire, ses antécédents sociaux, sa santé, son éducation et son emploi.