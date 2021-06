Dernier Trevor Bauer – L’accusateur dit que le lanceur de la MLB l’a « agressée », mais l’agent de la star Jon Fetterolf dit que les affirmations sont « sans fondement »

DÉCLARATION DE L’AGENT DE BAUER JOHN FETTEROLF

« M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par Mme Hill à partir d’avril 2021 », a déclaré Fetterolf.

« Nous avons des messages qui montrent que Mme Hill demande à plusieurs reprises des relations sexuelles ‘dures’ impliquant des demandes d’être ‘étouffées’ et giflées au visage. Lors de leurs deux rencontres, Mme Hill a conduit de San Diego à la résidence de M. Bauer à Pasadena, Californie où elle a continué à dicter ce qu’elle voulait de lui sexuellement et il a fait ce qu’on lui a demandé.

« Après chacune de ses deux seules réunions avec M. Bauer, Mme Hill a passé la nuit et est partie sans incident, continuant à envoyer des messages à M. Bauer avec des plaisanteries amicales et coquettes. Dans les jours qui ont suivi leur deuxième et dernière rencontre, Mme Hill a partagé des photos d’elle-même et a indiqué qu’elle avait consulté un médecin pour une commotion cérébrale. M. Bauer a répondu avec inquiétude et confusion, et Mme Hill n’était ni en colère ni accusatrice.