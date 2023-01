Dernier transfert des Rangers: Michael Beale en pourparlers avec «deux ou trois joueurs» | Nouvelles du football

Michael Beale dit qu’il a parlé à au moins deux joueurs qui souhaitent venir aux Rangers “le plus tôt possible”.

Le patron d’Ibrox a eu plus de temps pour se concentrer sur les nouvelles recrues après le match nul 2-2 avec le Celtic lundi, qui a maintenu les Hoops à neuf points d’avance sur l’équipe d’Ibrox au sommet de la Premiership écossaise.

Avant le voyage à Dundee United dimanche, en direct sur Sky SportsBeale a mis à jour ses plans de recrutement.

“Nous avons parlé à deux ou trois joueurs”, a déclaré l’entraîneur du mois de décembre en Premiership écossaise.

“Notre téléphone ne s’est pas arrêté. Il y a beaucoup de joueurs intéressés à venir ici. Je dois m’assurer que ce sont les bons.

“Je suis un peu difficile. C’est bien de faire quelque chose sur Zoom, je veux m’asseoir devant un joueur et le regarder dans les yeux.

“Mon emploi du temps a été assez chargé jusqu’au match de lundi. Cette semaine a été consacrée à rencontrer des gens face à face et à avoir une idée d’eux, en leur disant exactement ce que je veux, et non l’inverse. Ce que j’attends de leur.

“Lorsque je recrute, je recrute pour des postes spécifiques.

“Nous avons évidemment le match dimanche, puis une semaine libre en demi-finale avec Aberdeen, mais entre les deux, cela me donne plus de temps pour faire les choses.

“La partie négociation a ensuite lieu. Je ne suis pas tellement impliqué là-dedans, c’est-à-dire avec les agents et les clubs de football impliqués.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Rangers, Michael Beale, réfléchit à sa nomination en tant que manager de la Premiership écossaise du mois de décembre.



“Je dirais que les deux ou trois à qui j’ai parlé ont très envie de venir et le plus tôt possible, pareil de notre côté. Alors voyons voir.”

“Il n’y aura personne avant ce week-end.”

Beale a confirmé que John Souttar avait repris l’entraînement avec Ianis Hagi, tandis que son coéquipier blessé de longue date, Tom Lawrence, avait rendu visite à un spécialiste au sujet de son problème de cheville qui lui causait de l’inconfort.

Image:

John Souttar n’a joué qu’une seule fois pour les Rangers depuis son arrivée de Hearts





L’ancien milieu de terrain de Derby Lawrence est absent depuis une victoire 4-0 sur le comté de Ross en août et on espérait qu’il reviendrait à la fin du mois.

Cependant, Beale a déclaré: “Tom était de nouveau absent hier pour voir un spécialiste, juste pour avoir une idée de ce qui va suivre. Il a eu un peu d’inconfort.

“Je sais que nous avons dit vers la fin de ce mois (il serait de retour) mais cela pourrait être en danger. Ce n’est pas définitivement en danger.

“Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises nouvelles, nous avons juste besoin d’avoir une mise à jour.”