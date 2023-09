Dernier suspect vivant lors de la fusillade en voiture de Tupac Shakur en 1996, inculpé de meurtre à Las Vegas – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

LAS VEGAS (AP) — Un homme qui, selon les procureurs, a ordonné le meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 a été arrêté et accusé de meurtre vendredi, dans le cadre d’une percée tant attendue dans l’un des mystères les plus persistants du hip-hop.

Duane « Keffe D » Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs comme l’un des quatre suspects identifiés au début de l’enquête. Il n’est pas le tireur accusé, mais il a été décrit comme le chef du groupe par les autorités vendredi lors d’une conférence de presse et au tribunal. Au Nevada, vous pouvez être accusé d’un crime, y compris de meurtre, si vous aidez quelqu’un à commettre ce crime.

« Duane Davis était le commanditaire de ce groupe d’individus qui ont commis ce crime », a déclaré le lieutenant Jason Johansson, responsable des homicides de la police de Las Vegas, « et il a orchestré le plan qui a été exécuté. »

Davis lui-même a admis dans des interviews et dans ses mémoires révélatrices de 2019, « Compton Street Legend », qu’il avait fourni l’arme utilisée lors de la fusillade en voiture.

Les autorités ont déclaré vendredi que les propres commentaires publics de Davis avaient relancé l’enquête.

Davis, aujourd’hui âgé de 60 ans, a été arrêté tôt vendredi alors qu’il se promenait près de son domicile dans la banlieue de Las Vegas, quelques heures avant que les procureurs n’annoncent au tribunal qu’un grand jury du Nevada avait inculpé le « gangster » autoproclamé pour un chef d’accusation de meurtre avec un arme mortelle. Il doit comparaître au tribunal la semaine prochaine.

Le grand jury a également voté en faveur d’une amélioration de la peine pour l’accusation de meurtre pour activité de gang, qui pourrait totaliser jusqu’à 20 ans supplémentaires s’il est reconnu coupable.

Des centaines de pages de transcriptions publiées vendredi donnent un aperçu du premier mois de procédure du grand jury, qui a débuté fin juillet avec les témoignages d’anciens associés de Davis, d’amis de Shakur et d’un groupe de policiers à la retraite impliqués dans l’affaire dès le début. Leur témoignage a brossé un tableau pour les jurés d’un fossé profond et croissant entre le label de musique de Shakur, Death Row Records, et Bad Boy Records, qui avait des liens avec Davis et représentait le rival du rap de Shakur, Biggie Smalls.

«Cela a déclenché toute la rivalité entre la côte Ouest et la côte Est» qui a principalement défini la scène hip-hop au milieu des années 1990, a témoigné l’un des anciens associés de Davis.

La toute première arrestation dans cette affaire a eu lieu après que la police de Las Vegas a perquisitionné à la mi-juillet le domicile de Davis, dans la ville voisine de Henderson, pour récupérer des objets qu’elle avait décrits à l’époque comme « concernant le meurtre de Tupac Shakur ».

Davis a refusé une demande d’interview vendredi depuis la prison, et les archives judiciaires ne mentionnent pas d’avocat qui puisse commenter en son nom. Les messages téléphoniques et SMS adressés à Davis et à sa femme vendredi et dans les mois qui ont suivi la perquisition du 17 juillet n’ont pas été retournés.

Dans un communiqué vendredi, Sekyiwa « Set » Shakur, la sœur du rappeur, a qualifié l’arrestation de victoire.

« C’est sans aucun doute un moment charnière. Le silence des 27 dernières années autour de cette affaire a été très éloquent dans notre communauté », a-t-elle déclaré. « Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité du décès de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. »

Dans la nuit du 7 septembre 1996, Shakur était dans une BMW conduite par Marion « Suge » Knight, fondatrice de Death Row Records. Ils attendaient à un feu rouge près du Strip de Las Vegas lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et que des coups de feu ont éclaté.

Shakur a reçu plusieurs balles et est décédé une semaine plus tard, à l’âge de 25 ans.

Davis, dans ses mémoires, a déclaré qu’il était sur le siège passager avant de la Cadillac et qu’il avait glissé une arme à feu sur le siège arrière, d’où, selon lui, les coups de feu avaient été tirés.

Il a impliqué son neveu, Orlando « Baby Lane » Anderson, affirmant qu’il était l’une des deux personnes assises sur la banquette arrière. Anderson, un rival connu de Shakur, avait été impliqué dans une bagarre au casino avec le rappeur peu avant la fusillade.

« Personne ne savait que cet incident ici même conduirait finalement à des tirs de représailles et à la mort de Tupac Shakur », a déclaré Johansson, le lieutenant de police.

Anderson est décédé deux ans plus tard. Il a nié toute implication dans la mort de Shakur.

Les courriels sollicitant les commentaires de deux avocats qui ont déjà représenté Knight n’ont pas été immédiatement renvoyés. Knight a été écorché par un fragment de balle lors de la fusillade, mais n’a été que légèrement blessé. Il purge une peine de 28 ans de prison en Californie pour une accusation d’homicide volontaire sans rapport avec cette affaire.

Dans la nuit du 17 juillet, la police de Las Vegas a discrètement encerclé la maison où Davis vit avec sa femme, Paula Clemons. Une vidéo de la police obtenue par l’Associated Press montre des agents du SWAT arrêtant un homme et sa femme à l’extérieur de la maison éclairée par un tourbillon de lumières rouges et bleues après avoir annoncé leur présence sur un porte-voix. Les visages du couple sont flous dans les vidéos.

La police a déclaré avoir récupéré plusieurs ordinateurs, un téléphone portable et un disque dur, un magazine Vibe mettant en vedette Shakur, plusieurs balles de calibre .40, deux « bacs contenant des photographies » et une copie des mémoires de Davis.

Greg Kading, un détective à la retraite de la police de Los Angeles qui a passé des années à enquêter sur le meurtre de Shakur et a écrit un livre à ce sujet, a déclaré qu’il n’était pas surpris par l’arrestation de Davis.

« Il s’est mis carrément au milieu de la conspiration », a déclaré Kading, ajoutant que Davis lui-même avait donné à la police de Las Vegas « les munitions et l’influence nécessaires pour aller de l’avant ».

Kading a déclaré qu’il avait également anticipé l’accusation de meurtre, car les commentaires publics de Davis montraient que le crime était prémédité.

« Tous les autres conspirateurs ou participants directs sont tous morts », a déclaré Kading. « Keefe D est le dernier homme parmi les individus qui ont conspiré pour tuer Tupac. »

La mort du rappeur intervient alors que son quatrième album solo, « All Eyez on Me », reste dans les charts, avec quelque 5 millions d’exemplaires vendus. Nommé six fois pour un Grammy Award, Shakur est toujours largement considéré comme l’un des rappeurs les plus influents et polyvalents de tous les temps.

Droit d’auteur 2023 La Presse Associée. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception