Dernier sous-marin du Titanic: la police canadienne évalue l’enquête criminelle sur les décès après l’implosion du navire

« Le phénomène du « tourisme noir » fascine les chercheurs depuis de nombreuses années, mais les touristes sont de plus en plus attirés par des lieux associés à l’atrocité, à la violence et aux catastrophes. Les sites historiques incluent Auschwitz-Birkenau, Tchernobyl (avant la guerre en Ukraine) et Ground Zero. Cependant, les « expériences » peuvent désormais être des excursions vers des sites d’esclavage, de guerre, de morts célèbres, de meurtres en série, de catastrophes naturelles et, comme dans le cas du voyage OceanGate, de tragédies maritimes telles que le Titanesque.”