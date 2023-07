Dernier Rishi Sunak: la guerre civile conservatrice éclate alors que Zac Goldsmith quitte avec une attaque contre le Premier ministre

Plus de 300 000 infirmières, médecins et autres agents de santé supplémentaires devraient être employés dans le NHS en Angleterre au cours des prochaines années grâce à des plans radicaux visant à améliorer la dotation en personnel des services de santé, rapporte Ella Pickover .

Parallèlement au plan, les responsables ont demandé au régulateur des médecins, le Conseil médical général (GMC), et aux facultés de médecine de se consulter sur l’introduction de diplômes de médecine de quatre ans, qui sont actuellement de cinq ans, et de stages médicaux, permettant aux étudiants de commencer travailler six mois plus tôt.