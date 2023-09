Dernier rebondissement de Barsatein Mausam Pyar Ka : Reyansh dira-t-il tout à Kimaya et Malini sur Aradhna ?

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, 22 septembre: Dans le dernier morceau de Barsatein, Mausam Pyar Ka, Malini et Viren parlent de Kimaya et Reyansh (Kushal Tandon). Malini (Nausheen Ali Sardar) pense que Kimaya aime Reyansh, mais Viren Khanna ne l’aime pas. Mais à cause de Kimaya, il acceptera de donner une chance à Reyansh. Mais quelle sera la réaction de Malini lorsqu’elle découvrira Aradhna (Shivangi Joshi) et Reyansh ? Qui va-t-elle soutenir ? De l’autre côté, les sentiments de Kimaya pour Reyansh grandissent. Plus tard, tout le monde se rend à l’exposition et rencontrera l’ami d’enfance de Viren Khanna, Aakash Khurana, et son fils Dev (Simba Nagpal). Malini et ses quatre filles passent un bon moment mais cette exposition deviendra-t-elle mémorable pour Aradhna et Reyansh ?

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le prochain morceau de Barsatein, Aradhna (Shivangi Joshi) et Reyansh (Kushal Tandon) sont assis dans la voiture, et Reyansh essaiera de lui poser des questions sur sa mère biologique, mais Aradhna ne peut rien lui dire. Aradhna se rend compte que la lettre qu’elle avait écrite pour Malini est avec Reyansh et elle se bat avec lui. Ils entrent tous les deux dans une vive dispute et Aradhna décide de sortir de la voiture. Reyansh ne la suivra pas cette fois car il est également en colère et Aradhna sera attaquée par des crétins. Dev, alias Simba Nagpal, viendra la sauver.

Le futur morceau de Barsatein Mausam Pyar Ka connaîtra de nombreux rebondissements intéressants. Dev vient sauver Aradhna, mais il est choqué de voir qu’elle peut aussi se battre. Eh bien, les téléspectateurs voient la courageuse Aradhna, qui se protège et n’a besoin de personne. Nous verrons peut-être que Dev et Aradhna deviennent amis, mais Dev créera-t-il plus de problèmes entre Reyansh et Ardhana ?

Barsatein Mausam Pyar Ka est l’une des émissions les plus diffusées. La musique de Barsatein devient très populaire avec le scénario réconfortant et les belles performances de Malini, alias Nausheen Ali Saradar, qui reviendra à la télévision après une longue période avec Kushal et Shivangi.