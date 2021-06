Dernier rapport sur les ovnis du Pentagone – Les législateurs déclarent que les objets volants non identifiés posent un risque pour la sécurité nationale après un briefing secret

« IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE »

Le membre du Congrès André Carson a déclaré que le rapport sur les ovnis est « opportun ».

Il présidera mercredi matin une réunion d’information confidentielle sur le rapport.

« Les PAN ont-ils des liens avec nos adversaires étrangers ? Les PAN constituent-ils une menace ? Et comment recueillons-nous des informations et les analysons-nous pour répondre à ces questions clés? », A déclaré Carson mardi.

« Les réponses sont importantes pour notre sécurité nationale.

« La communauté du renseignement et les scientifiques partagent des professions qui recherchent la vérité, en rassemblant des informations à partir de diverses sources et méthodes et en effectuant des analyses rigoureuses avec objectivité et intégrité. »