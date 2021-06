LE PROGRAMME DE TEST A COMMENCÉ EN NOVEMBRE 2020

« Bien que la collecte de données de l’USAF ait été historiquement limitée, l’USAF a lancé un programme pilote de six mois en novembre 2020 pour collecter dans les zones les plus susceptibles de rencontrer l’UAP et évalue comment normaliser la collecte, les rapports et l’analyse futurs dans l’ensemble de l’Air Force. «