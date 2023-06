Dernier rappel pour voter pour les meilleurs médias de football avant la clôture des sondages

Le vote aux WST Awards 2023 est en train de se terminer. Le concours annuel de récompenses est l’occasion pour vous de récompenser le meilleur de la couverture du football à la télévision et sur le Web. Et à moins d’une semaine de la fin, le vote s’intensifie.

Jetons un coup d’œil aux dirigeants alors que nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite du vote. Il est important de noter qu’avec plusieurs jours avant la clôture du vote le 30 juin, n’importe qui peut gagner.

Pour voter, cliquez simplement sur n’importe quel nom de catégorie ci-dessous pour visiter la page de vote :

VIDÉO, TV et STREAMING

• Meilleure couverture télévisée

CBS Sports est actuellement en tête des sondages dans cette catégorie, suivi de près par NBC Sports. ESPN suit loin derrière, FOX Sports, beIN SPORTS, Telemundo, Turner et TUDN fermant la marche.

• Meilleur service de diffusion en continu

ESPN+ est en pole position, avec Paramount+ comme challenger sérieux. Pendant ce temps, Peacock et MLS Season Pass se battent pour le bronze.

• Meilleur présentateur de télévision

Au moment de mettre sous presse, nous avons une égalité. Rebecca Lowe et Kate Abdo sont en tête, avec Jillian Sakovits, Dan Thomas, Kay Murray et Poppy Miller les prochains électeurs les plus proches.

• Meilleur analyste de studio de télévision

Dans l’un des pelotons les plus larges de toutes les catégories, c’est une avance étonnamment massive pour Alexis Guerrero. Thierry Henry est deuxième, mais on dirait qu’Alexis s’enfuit avec. À l’autre extrémité du spectre, il n’y a qu’un seul candidat avec 0% des voix jusqu’à présent. Ce serait une aïe pour Alexi Lalas.

• Meilleur commentateur

Dans une autre grande catégorie, nous avons l’un des nombres de votes les plus élevés. Et cela ressemble à une course à deux chevaux, avec Keith Costigan et Callum Williams en tête jusqu’à présent.

• Meilleur co-commentateur

Nous pourrions avoir un glissement de terrain sur nos mains ici, avec Jim Beglin l’écrasant dans les sondages jusqu’à présent. Stewart Robson, Taylor Twellman et Lee Dixon sont les suivants les plus proches.

• Meilleure chaîne YouTube

Celui-ci est une course serrée entre ESPN FC et Tifo Football. Une forte poussée finale de l’un ou l’autre pourrait remporter la couronne cette année.

• Meilleure chaîne YouTube de fans

C’est La vue du Bayern et Télévision des hommes rouges devant cette catégorie. Tout le monde est un peu en arrière, mais tout peut arriver avec un gros effort dans les derniers jours.

• Meilleure émission de télévision quotidienne

CBS Sports’ Foot du matin a l’avantage d’entrer dans l’étape finale du vote. ESPN FC a toujours une chance, ainsi que Boîte 2 Boîte.

LA PAROLE

• Meilleur podcast

Pris hors-jeu et Le podcast éraflé sont premier et deuxième, jusqu’à présent, mais le Podcast de football espagnol a une chance d’en faire une course à trois. Pourtant, plusieurs autres podcasts sont lancés avec un cri. Étonnamment, certains d’entre eux ont très peu de votes, notamment The 2 Robbies, le podcast de Meg Linehan et That Peter Crouch.

• Meilleur podcast de club

Une autre catégorie avec quelques favoris clairs : Le football bavarois fonctionne et le Spectacle de football de Charlotte semblent prêts à se battre pour le titre cette année.

• Meilleur hôte de podcast

Taylor Rockwell ouvre la voie avec près de 50% des votes si fan, mais Roger Bennett de Men In Blazers est à portée de main à la deuxième place.

• Meilleur analyste de podcast

Les chances d’Herculez Gomez semblent bonnes, avec Rafa Honigstein, Barry Glendenning et Jonathan Wilson qui se disputent également les premières places.

LA PAROLE ÉCRITE

• Meilleur site Web

C’est l’une des catégories les plus disputées à ce jour. Football égaliseur ouvre la voie, avec L’athlétisme, ESPN FC et Football Amérique ne sont pas trop loin derrière.

• Meilleur écrivain

Un large champ, avec un large gouffre dans les acquéreurs de votes. Tom Bogert est en tête avec 30% des voix, suivi d’Elias Burke et John Nicholson. Il y a beaucoup de terrain à rattraper, mais c’est possible.

Qui remportera les honneurs en 2023 ? C’est à vous de décider. Cliquez sur l’un des liens ci-dessus ou ci-dessous pour voter pour les prix de cette année. Le vote des WST Awards se termine à minuit HE le 30 juin, alors assurez-vous d’obtenir ces votes.

Catégories de vote des WST Awards 2023 :

VIDÉO, TV et STREAMING

* Meilleure couverture télévisée

• Meilleur service de diffusion en continu

* Meilleur présentateur de télévision

• Meilleur analyste de studio de télévision

* Meilleur commentateur

• Meilleur co-commentateur

* Meilleure chaîne YouTube

• Meilleure chaîne YouTube de fans

* Meilleure émission de télévision quotidienne

LA PAROLE

* Meilleur podcast

• Meilleur podcast de club

* Meilleur hôte de podcast

• Meilleur analyste de podcast

LA PAROLE ÉCRITE

* Meilleur site Web

• Meilleur écrivain

Bonne chance à tous les candidats 2023.