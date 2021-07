Alors que les critiques contre lui et la position de son gouvernement sur les huées des joueurs prenant le genou se sont intensifiées la nuit dernière, Boris Johnson a esquivé la question de savoir s’il prendrait le geste comme l’avaient fait les joueurs anglais.

Le Premier ministre, qui avait précédemment affirmé « Je ne crois pas aux gestes, je crois à la substance », a répondu : « Sur Black Lives Matter et l’importance de cela, je vais simplement répéter ce que j’ai toujours dit de nombreuses fois .

« Je pense que les gens devraient se sentir libres de montrer leur respect et de montrer à quel point ils condamnent le racisme dans ce pays de la manière qu’ils choisissent. »

Il a ajouté : « J’étais [at Wembley] hier soir et j’ai remarqué que toute la foule était respectueuse lorsque nos joueurs ont pris le genou et je n’ai pas entendu un seul huer.