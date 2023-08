Dernier post tragique de maman abattue par Nermin Sulejmanovic en direct disant que sa petite fille « a rendu la vie digne d’être vécue »

L’ex-femme du bodybuilder Nermin Sulejmanovic a partagé un dernier message déchirant avant d’être tuée par son ex-mari.

L’attaque a eu lieu vendredi à Gradacac, en Bosnie, avant que Sulejmanovic, 35 ans, ne retourne l’arme contre lui-même.

Maman Nizama a été brutalement assassinée Crédit : Facebook

La dernière photo que maman Nizama a partagée était celle du pied de son enfant Crédit : Facebook

Maman Nizama Hećimović a partagé une photo avec sa fille disant qu’elle avait fait en sorte que « l’avenir vaut la peine d’être vécu » avant que la vie de la jeune femme ne soit tragiquement écourtée.

Accompagnée d’un claquement de pied de son bébé, elle a posté: « Un bébé rendra l’amour plus fort, des jours plus courts, des nuits plus longues, moins d’argent, une maison plus heureuse, des vêtements plus minables, le passé oublié et un avenir qui vaut la peine d’être vécu. »

La sœur de Nizama a également partagé un hommage déchirant sur Facebook, en écrivant : « Ma belle chérie, je n’arrive toujours pas à croire que cela puisse arriver. Ta sœur t’aime le plus. »

Les médias locaux ont rapporté que Sulejmanovic avait tué son ex-femme alors que leur fille, qui avait survécu à l’attaque indemne, « pleurait dans une mare de sang ».

Aux côtés de Nizama, le père et le fils Džengiz et Denis Onder ont été assassinés et trois autres ont été blessés dans la rue alors que Sulejmanovic poursuivait son saccage avant de retourner l’arme contre lui-même.

Le tueur présumé a déclaré: « J’ai prévenu tout le monde que cela en arriverait là. Elle cache mon enfant depuis huit jours.

« J’attends pour charger mon arme et passer à autre chose. »

L’attaque macabre contre la mère a eu lieu dans une maison rurale à Sibovac, en Bosnie.

Alors que les flics rattrapaient l’homme, Sulejmanovic a diffusé en direct deux autres vidéos sur les réseaux sociaux, affirmant avoir abattu au moins deux autres personnes alors qu’il était en fuite.

Le Premier ministre de la Fédération bosniaque, Nermin Niksic : « Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui s’est passé aujourd’hui à Gradacac.

« Le meurtrier s’est suicidé à la fin, mais personne ne peut ramener la vie des victimes. »

Un communiqué de la police a déclaré: « L’agresseur a blessé trois personnes supplémentaires avant de se suicider après avoir été localisé et avant d’être appréhendé. »

Selon les médias locaux, le bodybuilder était membre d’un gang de drogue et avait déjà plusieurs condamnations pour des faits de violence, des bagarres et son implication dans le trafic de drogue.

La police a déclaré que les téléspectateurs qui ont écrit des messages de soutien en regardant la diffusion en direct macabre de l’homme vendredi seront interrogés et pourraient éventuellement faire face à des répercussions juridiques.

Le gîte rural où l’atrocité a eu lieu faisait l’objet d’une enquête aujourd’hui Crédit : AvazTV

La maman aimante a été abattue de sang-froid Crédit : Facebook

Nermin a tué son ex-femme et deux hommes innocents Crédit : Flash d’information

Nermin a brutalement assassiné son ex-femme Crédit : Flash d’information