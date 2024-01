Dernier point sur le Moyen-Orient : Biden accuse les « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran » d’être responsables de l’attaque meurtrière contre les troupes américaines | Nouvelles du monde

Par Deborah Haynes, rédactrice en chef de la sécurité et de la défense

La mort de trois soldats américains et les dizaines de blessés supplémentaires lors d’une attaque de drone en Jordanie créent une quasi-certitude : les États-Unis riposteront par la force militaire.

La question la plus difficile est de savoir si cette réponse sera limitée aux « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran opérant en Syrie et en Irak » que la Maison Blanche a accusés d’avoir perpétré le carnage, ou si elle sera élargie pour inclure le régime de Téhéran qui les soutient – ​​ou les deux.

Joe Biden doit réagir avec force pour dissuader les futures menaces contre les nombreuses forces américaines opérant dans la région.

Mais cette crise étrangère joue également sur la politique intérieure.

Le prédécesseur et rival du président, Donald Trump – en lice pour le remplacer lors des élections de cette année – a déjà utilisé l’attaque de drone pour accuser M. Biden d’être faible.

N’ayez aucun doute : la frappe de drone de samedi soir constitue une escalade significative dans une région qui menace d’exploser depuis que le groupe militant Hamas, également soutenu par l’Iran, a attaqué Israël le 7 octobre, déclenchant la guerre israélienne à Gaza.

Compte tenu du fait que des soldats américains sont morts, il existe sans doute un risque plus grand de déclencher un conflit plus large que la décision prise par les États-Unis et le Royaume-Uni au début du mois de lancer des frappes aériennes contre les combattants Houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

Dans un communiqué, M. Biden a déploré la perte et les blessures des soldats.

Il a ajouté que les faits étaient encore en train d’être rassemblés, mais “nous savons que cela a été mené par des groupes militants radicaux soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak”.

Le commandant en chef a ajouté : “N’ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons”.

La dernière fois que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont été aussi élevées, c’était en 2019, lorsque M. Trump était au pouvoir et avait choisi de rompre un accord nucléaire avec Téhéran.

À un moment donné, le président de l’époque a même déclaré que l’armée américaine avait été « armée et chargée » pour une frappe directe contre l’Iran en représailles à l’abattage d’un drone de surveillance américain.

Cette frappe a été annulée parce que M. Trump a déclaré qu’il pensait qu’une telle réponse aurait entraîné la mort d’Iraniens et que cela n’aurait pas été proportionné étant donné que l’avion attaqué par l’Iran n’avait aucun personnel à bord.

La frappe de drone contre les forces américaines près de la frontière nord-est de la Jordanie avec la Syrie est très différente, même si elle crée un dilemme similaire.

Comme l’attaque aurait été menée par des mandataires iraniens plutôt que par l’Iran directement, il serait plus difficile de justifier une frappe directe contre Téhéran à moins qu’il n’y ait des preuves claires de la direction iranienne dans ce qui s’est passé.

La nécessité de continuer à tenter de contenir la violence dans la région, qui risque déjà de s’intensifier et de déboucher sur une escalade incontrôlée, pèsera également dans les calculs américains.

Toute attaque directe contre l’Iran pourrait déclencher des frappes de missiles iraniens en représailles contre des cibles américaines dans la région ou contre des alliés américains comme Israël.

De nombreux États du Golfe seront également extrêmement nerveux car ils pourraient eux aussi se trouver dans la ligne de mire iranienne.

En revanche, une décision de s’en prendre uniquement aux groupes soutenus par l’Iran et accusés d’avoir mené la frappe nécessiterait probablement un recours à la force beaucoup plus important que ce qui s’est produit dans le passé.

Les États-Unis ont lancé à plusieurs reprises des frappes aériennes contre des militants soutenus par l’Iran en Irak et en Syrie en réponse aux attaques contre leurs troupes dans les deux pays.

Mais cette action n’a clairement pas réussi à dissuader la menace jusqu’à présent.