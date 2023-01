Dernier partenariat au Japon pour utiliser des appareils portables dans l’étude des troubles du sommeil

Deux sociétés japonaises, la société de technologie de la santé Four H et Aculys Pharma, une société biopharmaceutique axée sur le traitement des troubles de santé mentale, collaborent pour mieux comprendre et aider les personnes souffrant de troubles du sommeil.

Leur objectif est d’avoir une compréhension objective des troubles du sommeil, en particulier la narcolepsie et la somnolence diurne excessive associée à l’apnée obstructive du sommeil (AOS). Ils utiliseront l’IA et d’autres méthodes pour analyser des données objectives sur le sommeil, les activités et la fréquence cardiaque collectées à partir d’appareils portables, ainsi que des évaluations subjectives du sommeil des patients.

Les partenaires visent également à identifier des biomarqueurs numériques ou des signes prédictifs de l’apparition de la somnolence diurne. Leur étude analysera également les habitudes de sommeil diurnes et les caractéristiques du sommeil et comparera les données d’activité diurne des patients avec celles qui ne présentent aucun symptôme de trouble du sommeil.

À long terme, ils ont l’intention de construire un écosystème complet du sommeil pour les patients, comprenant des biomarqueurs numériques liés au sommeil pour prédire les risques pour la santé, des données personnalisées pour améliorer la productivité et la qualité de vie des patients et des programmes de gestion des troubles du sommeil à domicile.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Dans un communiqué de presse, les entreprises ont noté à quel point il est difficile d’identifier objectivement les troubles du sommeil et à quel point elles s’appuient largement sur la mémoire et les auto-déclarations des patients eux-mêmes, ce qui constitue un défi pour fournir des diagnostics et un traitement approprié.

Selon des recherches, les Japonais dorment moins que tout autre peuple dans le monde en raison de leur manque de compréhension de l’importance du sommeil. C’est pourquoi le gouvernement japonais a lancé le programme Health Japan 21 qui vise à sensibiliser au sommeil, entre autres thèmes clés.

Retarder l’intervention médicale et permettre l’apparition de complications des troubles du sommeil pourraient entraîner une augmentation des coûts globaux pour la société, y compris les dépenses de soins médicaux, ont mentionné Aculys Pharma et Four H.

“Afin d’améliorer la qualité de vie, le pronostic, la productivité et d’autres facteurs du patient, il est nécessaire de détecter avec précision les troubles du sommeil et de fournir des soins médicaux appropriés à un stade précoce”, ont-ils déclaré.

APERÇU DU MARCHÉ

Ce n’est pas la première entreprise au Japon qui cherche à développer des thérapies numériques pour traiter les troubles du sommeil. L’année dernière, le conglomérat informatique japonais SoftBank Corp. s’est associé à Pear Therapeutics pour le développement d’un trouble veille-sommeil DTx pour le peuple japonais. Ce dernier dispose d’un dispositif approuvé par la FDA pour le traitement de l’insomnie chronique appelé Somryst, qui a été lancé fin 2020.

L’année suivante, la FDA américaine a accordé une autorisation De Novo pour le premier dispositif de traitement de l’OSA appelé eXciteOSA. Il s’agit d’un appareil de stimulation musculaire de la langue sur ordonnance pour les adultes afin de réduire l’apnée du sommeil légère et le ronflement.

Pendant ce temps, de nouveaux appareils capables de suivre et de détecter les troubles du sommeil ont fait leur apparition sur le marché de l’Asie-Pacifique. startup sud-coréenne HoneyNaps a lancé SOMNUM, son logiciel basé sur l’IA qui fournit des lectures de polysomnographie automatiques et précises pour le diagnostic des troubles du sommeil.

L’année dernière, BUZUD, une marque de dispositifs médicaux à Singapour, a lancé une gamme de montres intelligentes avec détection de l’apnée du sommeil, entre autres fonctions de surveillance de la santé.

En outre, coté ASX ResApp a récemment reçu une autorisation 510(k) de la FDA américaine pour son application mobile de dépistage de l’apnée du sommeil, SleepCheckRx. L’application sur ordonnance uniquement analyse les bruits respiratoires et les ronflements pour dépister les risques de troubles du sommeil.