Dernier moment obsédant d’un garçon handicapé de 6 ans qui a plongé dans la rivière après que son père a été assommé par des agresseurs

UN PETIT garçon ayant des troubles d’apprentissage s’est noyé dans une rivière après que son père a été assommé par un voleur.

Leon, six ans, qui souffrait de la maladie génétique rare SYNGAP1 qui cause de graves troubles d’apprentissage, s’est retrouvé lundi dans la rivière à St. Johann in Tirol, en Autriche.

Le petit Léon souffrait de la maladie génétique rare SYNGAP1 Crédit : Flash d’information

Non verbal, Leon, six ans, se serait noyé dans une rivière en Autriche Crédit : Flash d’information

Son père allemand, 37 ans, poussait Leon dans son buggy à 4 heures du matin lorsqu’un agresseur non identifié l’a frappé à la tête avec une bouteille, a annoncé la police.

Le père se serait effondré au sol, inconscient, et le petit Leon serait sorti de son buggy et aurait erré, désorienté.

Malheureusement, Leon a marché vers la rivière Kitzbueheler Ache à proximité et s’est noyé, a indiqué la police.

Les responsables ont confirmé que la cause du décès de Leon était par abattage, une autopsie confirmée plus tard lundi.

L’horrible incident a été découvert par un passant, qui a retrouvé le père vers 5 h 20.

Lorsque le père est revenu, il a dit qu’il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé, mais s’est renseigné sur Leon, a déclaré la police.

La poussette adaptée de Léon avait disparu.

Des dizaines de personnes sympathiques ont lancé une mission de recherche et de sauvetage pour retrouver le petit garçon, qui était non verbal.

Environ une heure plus tard, son corps sans vie a été retrouvé dans la rivière Kitzbueheler Ache.

La police pense maintenant que Leon est tombé à l’eau par inadvertance et a été emporté à 600 mètres en aval, où son corps a été découvert.

Des questions ont cependant émergé après la découverte du téléphone portable et du portefeuille du père près de la scène du crime, ont déclaré les enquêteurs.

Les enquêteurs se sont également demandé pourquoi le couple était sorti au milieu de la nuit – les médias autrichiens suggérant que cela pourrait être dû à l’état de Leon, qui a gravement perturbé son sommeil.

Au moment d’écrire ces lignes, la police n’avait pas encore interrogé le père, un ressortissant autrichien, qui restait à l’hôpital.

Son nom est caché.

L’enquête est en cours.

Les enfants atteints de SYNGAP1 peuvent souffrir d’épilepsie et de convulsions, de retards de langage, de troubles du sommeil, de retards moteurs et d’un faible tonus musculaire.

Le buggy vide de Leon a ensuite été retrouvé près de la scène du crime Crédit : Flash d’information

Léon aurait été emporté par le courant Crédit : Flash d’information