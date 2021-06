Dernier meurtre de Caroline Crouch – Le mari Babis Anagnostopoulos ADMET avoir étouffé sa femme britannique avec un oreiller en Grèce

ANAGNOSTOPOULOS A ÉTÉ DÉTENU JEUDI TARD

La police a arrêté un pilote d’hélicoptère grec qui avait affirmé que sa femme britannique avait été tuée lors d’un vol au domicile du couple à l’extérieur d’Athènes.

La police a arrêté jeudi soir le pilote et instructeur de vol Babis Anagnostopoulos, 33 ans, pour le meurtre de Caroline Crouch, 20 ans, décédée par suffocation le 11 mai. Anagnostopoulos doit comparaître devant le tribunal vendredi.

Le pilote avait déclaré publiquement que des voleurs étaient entrés par effraction dans la maison du couple et avaient ligoté et bâillonné la femme et le mari dans leur chambre, incitant la police à remettre une récompense de 300 000 euros (365 000 $) pour des informations sur le crime.

La petite fille du couple a été retrouvée indemne et le chien de la famille est mort étouffé en laisse, ont annoncé les autorités.