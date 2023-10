Dernier message effrayant du Britannique disparu Jake Marlowe après que des hommes armés du Hamas ont « tué 250 personnes » et envoyé des centaines de personnes en fuite lors du festival

Un Britannique DISPARUS a envoyé un dernier message effrayant à sa mère alors que le Hamas lançait une horrible attaque contre un festival de musique, tuant 250 personnes.

Les militants ont lancé des roquettes et traversé la frontière depuis les airs et à moto, faisant fuir des centaines de personnes pour sauver leur vie lors du rassemblement à la frontière de Gaza.

Des centaines de personnes ont fui, horrifiées, alors que le Hamas se rapprochait du festival de musique Crédit : Twitter

Jake Marlowe est porté disparu depuis samedi matin Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Le corps du festivalier Shani Louk a été mutilé et exposé par des militants du Hamas Crédit : shanukkk/Instagram

Des centaines de personnes ont fui, terrorisées, alors que les coups de feu retentissaient. Crédit : TWITTER

Quelques heures seulement avant que les hommes armés ne franchissent la barricade vers Israël, Jake Marlowe, 26 ans, a envoyé un SMS à sa mère lui disant que des roquettes volaient au-dessus de sa tête et a promis de rester en contact.

Le ressortissant britannique travaillait à la sécurité lors du festival de musique pour la paix près de la frontière et n’a plus eu de nouvelles depuis samedi matin.

Tôt samedi matin, il a déclaré : « Signal très mauvais, tout va bien, je vous tiendrai au courant, je vous le promets. Je vous aime. »

Lisa, maman terrifiée, a déclaré à Jewish News : « Il assurait la sécurité lors de cette rave hier et m’a appelé à 4h30 du matin pour me dire que toutes ces roquettes survolaient.

« Puis, vers 5h30 du matin, il m’a envoyé un texto pour me dire : ‘signal très mauvais, tout va bien, je te tiendrai au courant, je te le promets’, et qu’il m’aime.

« Je lui ai laissé beaucoup WhatsApp messages mais je n’ai pas pu lui laisser de message… Je ne supporte pas d’écouter le téléphone sonner sans recevoir de réponse.

Des centaines d’autres participants au festival de musique restent portés disparus et nombre d’entre eux ont été kidnappés et emmenés à Gaza.

Des images terrifiantes montraient des festivaliers fuyant pour sauver leur vie à pied et en voiture alors que des coups de feu retentissaient à travers le champ poussiéreux.

Un témoin, Gili Yoskovich, a décrit des gens « mourant partout » alors qu’elle restait silencieuse dans une tentative désespérée d’échapper à la pluie de balles du groupe terroriste.

L’une des participantes, la tatoueuse allemande Shani Louk, âgée de 30 ans, a été tuée et son corps nu a été promené dans les rues par le Hamas.

Maman Ricarda a déclaré dans une vidéo déchirante : « On nous a envoyé une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir notre fille inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens et eux conduisant dans la bande de Gaza. Je vous demande de nous envoyer toute aide ou tout nouvelles« .

Noa Argamani, 25 ans, a été filmée criant à l’aide alors qu’elle était enlevée au festival de musique par des hommes armés à moto.

Elle supplie : « Ne me tue pas ! Non, non, non », tandis que les hommes s’enfuient avec elle.

Des photos ultérieures semblaient montrer Noa vivant, détenu par le Hamas, dans les limites de la ville de Gaza.

Des vidéos de l’événement musical montrent des gens dansant dans le désert à l’aube, ignorant qu’en quelques minutes un chaos total allait se produire.

Le bilan des morts du conflit est passé d’environ 300 Israéliens à près de 600, probablement parmi les nombreux participants au festival.

Des photos non vérifiées circulant sur Twitter montrent des tas de corps dans une tente près du lieu du massacre.

Défenseur OSINTune source de renseignement ouverte réputée comptant des milliers d’adeptes, a rapporté que plus de 250 corps avaient été retrouvés.

Un grand nombre de disparus et les morts du festival de musique seraient des ressortissants étrangers, notamment des Américains, des Allemands, des Canadiens et des Norvégiens, bien que cela reste non vérifié.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a confirmé que des Américains sont morts dans les attaques du Hamas et que d’autres sont portés disparus – potentiellement kidnappés et emmenés à Gaza.

Cela vient comme…

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec le tir de 5 000 roquettes

Plus de 600 Israéliens sont confirmés morts et des milliers d’autres ont été hospitalisés

Les autorités palestiniennes ont déclaré que plus de 313 civils étaient morts lors des frappes aériennes de représailles israéliennes ce soir dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que Gaza serait « réduite en ruines »

Des rapports ont fait état de soldats israéliens kidnappés exhibés sur des véhicules militaires

Le citoyen britannique Jake Marlowe a été porté disparu après avoir assisté à un festival de musique dans le sud d’Israël

Netanyahu a mobilisé les réserves militaires du pays après sa déclaration de guerre

Le Jihad islamique palestinien s’est associé aux combattants du Hamas pour attaquer Israël.

Un ressortissant britannique, Nathanel Young, a également été tué après que de violents combats ont éclaté lorsque le Hamas a pris d’assaut la frontière sous une pluie de 5 000 roquettes.

Le soldat né à Londres vivait à Tel Aviv et était membre de l’armée israélienne. Arméedu 13e bataillon.

Dans une déclaration déchirante, sa famille a déclaré : « Il aimait sa famille et ses amis et était aimé de tout le monde.

« Il aimait la musique et était un DJ talentueux. Toujours prêt à tout pour ses proches. »

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Netanyahu a averti que la première partie de la guerre était terminée et qu’une « formation offensive » allait commencer.

Israël a confirmé que des civils et des soldats étaient retenus en otages par le Hamas près de la frontière avec Gaza,

Certains experts ont suggéré que les otages pourraient être utilisés comme monnaie d’échange humaine en échange de prisonniers détenus dans les prisons israéliennes.

Saleh al-Arouri, haut dirigeant du Hamas, a déclaré que ses forces disposaient de suffisamment de prisonniers israéliens pour forcer la libération d’environ 5 000 prisonniers palestiniens.

Noa Argamani suppliait de ne pas être tuée lorsqu’elle a été emmenée

Les fêtards dansaient quelques instants avant que la tragédie ne se produise Crédit : TikTok