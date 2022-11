Dernier livre: Hunt met en garde contre les décisions «qui mettent l’eau à l’œil» alors que la récession se profile

Rishi Sunak et le roi Abdallah II de Jordanie ont discuté de la coopération sur des projets d’énergie solaire et éolienne lors de pourparlers à Downing Street.

M. Sunak l’a plutôt salué à l’intérieur avant de louer la Jordanie comme “l’un de nos alliés les plus importants dans la région”, devant les médias rassemblés au début de leur réunion.

Le roi a déclaré au nouveau Premier ministre: “Je suis ici pour vous féliciter et voir comment nous pouvons tracer la voie à suivre avec tous les défis que nous avons dans notre région.”

Downing Street a déclaré que les deux hommes avaient discuté de la sécurité régionale et des développements en Irak et en Syrie, ainsi que de la crise climatique et de la sécurité énergétique, qui ont été mises en péril par la guerre de la Russie en Ukraine.