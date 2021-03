Le dernier jour de l’entraînement du printemps, l’ancien lanceur All-Star Mike Soroka a fait un grand pas en avant pour revenir sur un monticule de saison régulière

Soroka a abandonné un home run alors qu’il travaillait deux manches pour les Braves d’Atlanta mardi lors de ses débuts en 2021 lors de son retour d’un tendon d’Achille déchiré.

Le droitier de 23 ans a réussi sa première manche sans renoncer à une course. Les Red Sox en ont mis deux à bord avec un coup et une marche, mais Soroka a enregistré deux retraits au bâton, dont Chris Herrmann se balançant pour mettre fin à la menace.

Jarren Duran a amorcé la manche suivante en lançant un entraînement imposant sur le mur du champ droit pour amener les Red Sox à 5-3. Soroka a lancé une autre marche et a de nouveau dû faire face à deux coureurs à bord après une erreur.

Mais Soroka a clôturé le match de sept manches en amenant Jeter Downs à lancer un double jeu, gagnant un arrêt.

Ça faisait du bien. C’était vraiment bien, a déclaré Soroka. C’était plutôt agréable d’avoir un peu de problèmes. Je devais continuer à faire des pitchs comme je le ferais pendant la saison.

Alors que Soroka avait lancé des matchs simulés au complexe d’entraînement printanier des Braves, il s’agissait de sa première apparition contre une équipe adverse depuis sa blessure le 3 août 2020.

Soroka commencera la saison sur la liste des blessés et continuera à développer sa force de bras sur le site d’entraînement alternatif de la banlieue d’Atlanta. L’équipe espère qu’il sera peut-être prêt à rejoindre la rotation avant la fin du mois d’avril.

C’était un moyen idéal de terminer un très bon entraînement de printemps sur une note positive, a déclaré le manager Brian Snitker.

Soroka était le partant de la journée d’ouverture des Braves il y a une saison, après une brillante saison recrue au cours de laquelle il a terminé 13-4 avec une MPM de 2,68, a été sélectionné pour le All-Star Game et a terminé sixième au scrutin du NL Cy Young Award.

Mais il n’a duré que trois départs après le début de la saison 2020 raccourcie par la pandémie.

Pitching contre les Mets de New York, Soroka s’est effondré au sol après s’être cassé vers le premier pour couvrir le sac sur un grounder sur le côté droit. Il poussa un cri et sut tout de suite que c’était une blessure dévastatrice.

Soroka a décollé du monticule sur quelques jeux mardi sans aucune inquiétude. Il a crédité le travail qu’il a accompli pendant sa réadaptation pour avoir renforcé sa confiance.

Une fois que vous l’avez fait dans un jeu, vous l’avez déjà fait tellement de fois que ce n’est pas une pensée, a-t-il déclaré.

BIENVENUE RELIEF

Le releveur des Braves Will Smith vend aux enchères des équipements dédicacés par ses coéquipiers pour collecter des fonds pour les efforts de secours dans son comté d’origine ravagé par la tempête au sud d’Atlanta.

Smith est originaire de Newnan, à environ 40 miles d’Atlanta et une partie du comté de Coweta. La semaine dernière, la région a été touchée par une tornade massive qui a causé d’importants dégâts alors qu’un système de tempêtes mortelles se déplaçait dans le sud-est.

Nous n’avons jamais eu de tornade comme celle-ci auparavant, a déclaré Smith. Nous avons évidemment eu du mauvais temps au printemps, des tempêtes folles qui roulent à travers, des arbres tombant ici et là. Mais je ne me souviens jamais d’une tornade qui a touché le sol et déchiré le comté comme celle-ci.

Parmi les objets qui font partie de la vente aux enchères: un maillot Braves signé par toute l’équipe, une chauve-souris dédicacée par le MVP NL Freddie Freeman, des chapeaux signés par chacun des groupes de position des équipes et des balles de baseball dédicacées par les meilleurs joueurs de l’équipe, dont Ronald Acua Jr ., Marcell Ozuna, Ozzie Albies et Ian Anderson.

J’apprécie vraiment que les gars m’ont aidé en signant des choses à vendre aux enchères pour collecter des fonds pour ces gens chez eux, a déclaré Smith de l’entraînement de printemps en Floride. Nous essayions simplement de remettre sur pied les gens qui ont été détruits et ont perdu leurs maisons et tout.

Tout l’argent recueilli grâce à la vente aux enchères sera égalé par Smith et la Fondation Atlanta Braves. Des informations sont disponibles à l’adresse https://www.mlb.com/braves/community/serve/relief.

ROCKIES 2, WHITE SOX 1 (7 MAINS)

Le partant de Chicago, Dylan Cease, a retiré 11 buts sans but en 5 1/3 de manches, accordant un point.

Austin Gomber a retiré quatre buts en trois manches sans but pour le Colorado, abandonnant deux coups sûrs. CJ Cron a frappé un home run.

PIRATES 1, TWINS 1 (7)

La recrue KeBryan Hayes a frappé son deuxième circuit pour Pittsburgh. Il est allé 22 pour 51 (.431) avec 10 coups sûrs supplémentaires ce printemps. Adam Frazier a terminé 21e pour 43 (0,488) en 14 matchs et Kevin Newman a terminé 20e pour 33 (0,606). Le partant des Pirates, JT Brubaker, n’a accordé qu’un seul coup sûr en cinq manches.

Matt Shoemaker a fait son quatrième départ pour le Minnesota, accordant un point sur deux coups sûrs en trois manches. Le démarreur Randy Dobnak a fait sa cinquième apparition, entrant dans la sixième pour lancer deux manches parfaites.

BRAVES 5, ROUGE SOX 3 (7)

Drew Smyly a fait son quatrième départ à son premier printemps avec Atlanta, accordant deux points non mérités sur six coups sûrs en 4 2/3 manches, en retirant quatre. Ozzie Albies a frappé son troisième circuit et a doublé.

Martn Prez a fait son cinquième départ pour Boston, cédant quatre points sur quatre coups sûrs et deux marches en cinq manches avec cinq retraits au bâton. Prez a accordé neuf points en 12 manches en trois départs contre les Braves ce printemps. JD Martinez a eu deux coups sûrs, dont un simple en deux points. Le meilleur espoir de champ extérieur Jarren Duran a frappé son troisième circuit.

RAYONS 5, TIGRES 0 (7)

Cody Reed a ouvert pour Tampa Bay, lançant une manche sans but. Le démarreur Michael Wacha a suivi avec trois manches de blanchissage. Joey Wendle, Manuel Margot et Willy Adames ont tous réussi des doubles.

Casey Mize a fait son cinquième départ à sa sixième apparition pour Detroit, accordant deux points sur cinq coups sûrs et une marche en 4 2/3 manches. Mize a lancé quatre manches sans but avant de rencontrer des ennuis dans la cinquième. Spencer Torkelson, le meilleur espoir des Tigers et le premier choix du repêchage 2020, a eu du mal dans son premier camp, obtenant un seul coup sûr en 27 at-bats (.037).

BRASSEURS 6, RANGERS 3

À Arlington, au Texas, le partant de Milwaukee Brett Anderson a abandonné deux points en cinq manches. Kolten Wong a réussi un circuit de deux points et Christian Yelich a terminé en simple pour terminer l’entraînement du printemps avec une moyenne au bâton de .393.

Le partant des Rangers, Mike Foltynewicz, a accordé six points sur six coups sûrs, en retirant six en quatre manches. Wes Benjamin a travaillé deux manches en soulagement, accordant un coup sûr et en retirant trois.

DIAMONDBACKS 3, INDIENS 2

À Phoenix, le partant des Diamondbacks Taylor Widener a retiré sept manches en 5 2/3, accordant quatre coups sûrs.

Le partant de Cleveland, Aaron Civale, a accordé un point sur cinq coups sûrs en 4 1/3 de manches. Bryan Shaw a renoncé à une marche et a retiré trois buts en sixième. Jos Ramrez et Jake Bauers ont réussi le circuit.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports