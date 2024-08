Dimanche marque le dernier jour de vote anticipé dans les comtés de Broward et Palm Beach pour les élections primaires et non partisanes. Et puis, le jour du scrutin arrive, le mardi 20 août.

Les démocrates et les républicains de Floride organisent des primaires choisir les candidats pour les élections d’automneEt tout le monde peut voter lors des élections pour un certain nombre de fonctions, y compris celles de juge et de membre de conseil scolaire.

Voici ce qu’il faut savoir.

Primaires des partis

Les démocrates et les républicains inscrits peuvent voter aux primaires pour désigner des candidats aux élections générales de novembre.

Les deux partis sont en compétition pour le Sénat américain, même si les courses ne sont pas forcément très disputées. Le sénateur américain Rick Scott, républicain de Floride, par exemple, est pratiquement assuré de remporter la nomination pour un second mandat, même si deux autres noms sont en lice.

Les comtés de Broward et de Palm Beach organisent plusieurs primaires pour les candidats à la nomination de leur parti au Congrès, à la législature de Floride et à la commission du comté. Ces élections se déroulent dans des districts, de sorte que tous les électeurs n’auront pas de primaires pour tous ces postes sur leur bulletin de vote.

La Floride a des primaires fermées, ce qui signifie que toute personne souhaitant participer doit être un républicain enregistré ou un démocrate.

Élections

Tout le monde — les démocrates, les républicains, les indépendants sans affiliation politique et les membres de petits partis — peut participer à diverses élections.

Le vote ouvert à tous comprend des concours non partisans pour les postes de juge et de conseil scolaire.

Même si les candidats à ces postes ne se présentent pas sous une étiquette partisane, les organisations des partis démocrate et républicain ont activement formulé des recommandations aux électeurs inscrits dans leurs partis.

Il existe également plusieurs élections primaires, mais comme seuls les candidats d’un seul parti se présentent, elles sont ouvertes à tous les électeurs.

Les vainqueurs des primaires universelles ouvertes ne seront confrontés aux électeurs qu’en août, et leur poste n’apparaîtra pas sur le bulletin de vote des élections générales de novembre.

Les primaires universelles auxquelles tous les électeurs peuvent participer incluent le greffier du tribunal de circuit de Broward, le collecteur d’impôts et le défenseur public du comté de Palm Beach.

Joe Scott, superviseur des élections de Broward, a déclaré que les gens pensent parfois que s’ils reçoivent des bulletins de vote comprenant un scrutin primaire ouvert/universel, ils ont reçu le mauvais bulletin parce qu’il comprend des candidats de l’autre parti. Ce n’est pas le cas, a-t-il déclaré, puisque tous les électeurs ont le droit de voter lors de primaires ouvertes.

L’un des candidats à la primaire universelle est Scott, qui est opposé à Russell Bathulia. Tous deux sont démocrates. Aucun républicain ne s’est présenté à ce poste.

Vote anticipé

Le vote anticipé est proposé dans 28 bureaux de vote à Broward et 26 dans le comté de Palm Beach. Les gens peuvent utiliser n’importe quel bureau de vote du comté dans lequel ils vivent.

Les comtés de Broward et de Palm Beach ont tous deux commencé à organiser un vote anticipé le 10 août. Le dernier jour est dimanche.

Les heures d’ouverture à Broward sont de 10h à 19h et celles du comté de Palm Beach sont de 7h à 19h.

Les personnes qui ont des bulletins de vote par correspondance et qui ne les ont pas encore renvoyés peuvent les déposer dans les bureaux de vote anticipé jusqu’à 19 heures dimanche.

Pour voter en personne, que ce soit dans un bureau de vote anticipé ou le jour de l’élection, il faut être en possession d’une pièce d’identité valide avec photo et signature. Les pièces d’identité les plus courantes sont les permis de conduire de Floride ou les cartes d’identité d’État.

De nombreuses autres pièces d’identité sont acceptées, notamment les passeports et les cartes de crédit ou de débit. Si la pièce d’identité avec photo ne comporte pas la signature de l’électeur, la personne devra présenter une autre pièce d’identité avec signature.

Jour d’élection

Les bureaux de vote de quartier sont ouverts de 7h à 19h le mardi 20 août.

Toute personne faisant la queue à 19 heures est autorisée à voter. Les électeurs doivent voter dans le bureau de vote qui leur a été attribué le jour du scrutin.

Pour voter en personne, que ce soit dans un bureau de vote anticipé ou le jour de l'élection, il faut être en possession d'une pièce d'identité valide avec photo et signature. Les pièces d'identité les plus courantes sont les permis de conduire de Floride ou les cartes d'identité de l'État.

Beaucoup d’autres formes d’identification sont acceptéesy compris les passeports et les cartes de crédit ou de débit sont acceptés. Si la pièce d’identité avec photo ne comporte pas la signature de l’électeur, la personne devra présenter une autre pièce d’identité avec signature.

Information

Les citoyens peuvent vérifier s’ils sont inscrits pour voter et trouver l’emplacement des bureaux de vote en ligne et par téléphone.

À Broward, les téléphones sont répondus et trois bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

Dans le comté de Palm Beach, les téléphones sont répondus et les bureaux sont ouverts de 8h30 à 17h. Pendant le vote anticipé et le jour du scrutin, les téléphones seront répondus de 7h à 19h. Le jour du scrutin, les bureaux ouvriront à 7h. Les bureaux des succursales fermeront à 17h le jour du scrutin et le bureau principal de West Palm Beach fermera à 19h.

Comté de Broward : browardvotes.gov954-357-8683.

Comté de Palm Beach : votepalmbeach.gov561-656-6200.

En plus de contacter le bureau du superviseur des élections, des conseils électoraux peuvent être envoyés au South Florida Sun Sentinel par SMS au 954-356-4046 ou par e-mail à [email protected].

