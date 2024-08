Dimanche a marqué la fin du vote anticipé pour les élections primaires du 20 août en Floride, les gens affluant régulièrement dans les bureaux de vote à travers l’État pour voter.

Entre les comtés de Miami-Dade, Broward et Monroe, 56 bureaux de vote étaient ouverts. Bien que les résidents ne puissent plus se rendre aux urnes pour voter par anticipation, ceux qui soumettent un bulletin de vote par correspondance doivent le faire avant 19 heures le 20 août.

Voici à quoi ressemblaient les bureaux de vote du sud de la Floride :

Mae Brown, à droite, regarde son arrière-petite-fille Tyliah Davis, à gauche, alors qu’elle se rend au bureau de vote après la messe lors du dernier jour du vote anticipé, le dimanche 18 août 2024, au Joseph Caleb Center de Miami. Brown a été adjointe électorale pendant 12 ans, mais elle a récemment subi une opération de la hanche et n’a pas pu se porter volontaire cette année. L’agent électoral a déclaré que c’était leur journée de vote anticipé la plus chargée.

Cherrelyn Seegers, à droite, applaudit en soutien à la candidate démocrate Kamala Harris lors de la marche Souls to the Polls vers la bibliothèque de recherche et le centre culturel afro-américains, le dimanche 18 août 2024, à Fort Lauderdale, en Floride.

Des adolescents défilent en soutien au shérif Gregory Tony lors de la marche Souls to the Polls vers la bibliothèque de recherche et le centre culturel afro-américains, le dimanche 18 août 2024, à Fort Lauderdale, en Floride.

Cherrelyn Seegers, à gauche, et la juge Kathleen « Katie » McHugh, au centre, et leurs partisans défilent lors de la marche Souls to the Polls vers la bibliothèque de recherche et le centre culturel afro-américains, le dimanche 18 août 2024, à Fort Lauderdale, en Floride.

Une femme crie « Souls to the Polls ! » par la fenêtre de sa voiture lors de la marche « Souls to the Polls » vers la bibliothèque de recherche et le centre culturel afro-américains, le dimanche 18 août 2024, à Fort Lauderdale, en Floride.

Daniella Pierre quitte le bureau de vote après avoir voté lors de la dernière journée de vote anticipé, le dimanche 18 août 2024, au Joseph Caleb Center de Miami. « C’est ma responsabilité envers ma communauté et mon avenir, et j’ai également amené d’autres personnes de l’église pour venir voter », a déclaré Pierre. L’agente électorale a déclaré que ce fut leur journée la plus chargée de vote anticipé.

Le sénateur Chris Smith, au centre, la membre du Congrès Debbie Wasserman Schultz, à droite, et d’autres dirigeants locaux défilent lors de la marche Souls to the Polls vers la bibliothèque de recherche et le centre culturel afro-américains, le dimanche 18 août 2024, à Fort Lauderdale, en Floride.

Un militant arrête deux électeurs qui se rendent aux urnes le dimanche 18 août 2024, dernier jour du vote anticipé, au Joseph Caleb Center de Miami. L’agent électoral a déclaré que ce fut leur journée la plus chargée en matière de vote anticipé.