Dernier jour de la Premier League EN DIRECT: Everton, Leeds et Leicester se battent pour leur survie alors que Man City célèbre son titre et que Tottenham cherche à sauver l’Europe

Le dernier jour de la saison de Premier League 2022/23 est à nos portes et vous pouvez suivre tout le drame sur talkSPORT.

Manchester City a obtenu le titre après avoir remanié Arsenal tandis que Manchester United et Newcastle composent le top quatre.

Liverpool et Brighton joueront en Ligue Europa la saison prochaine, mais Aston Villa et Tottenham se disputent la dernière place en Europe.

À l’autre bout de la table, nous sommes prêts pour une fin palpitante alors qu’Everton, Leicester et Leeds se battent pour rester debout.

Les Toffees sont aux commandes, mais toute erreur pourrait laisser l’un ou l’autre de leurs rivaux de relégation les dépasser à la dernière minute.

Voici ce que nous vous réservons ce week-end…

Calendrier de la dernière journée de Premier League

Tous les matchs débutent à 16h30

Arsenal contre les loups

Aston Villa contre Brighton – application talkSPORT

Brentford contre Man City

Chelsea contre Newcastle – application talkSPORT

Crystal Palace contre Nottingham Forest – application talkSPORT

Everton contre Bournemouth

Leeds contre Tottenham – talkSPORT 2

Leicester contre West Ham – talkSPORT

Manchester United contre Fulham

Southampton contre Liverpool – application talkSPORT

