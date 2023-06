« Péril! » est en eau profonde après que le dernier indice de mercredi soir ait laissé les téléspectateurs coulés.

Le co-animateur du jeu télévisé Mayim Bialik a révélé la finale « Jeopardy! » catégorie comme « Monde de l’eau », avec l’indice suivant : « Le détroit de Bass divise la Tasmanie et l’Australie continentale et les hydrographes ont contesté à laquelle de ces 2 plus grandes masses il appartient. »

Dans un moment de coulée ou de nage pour les concurrents, le professeur Lee Papa a mal répondu à l’indice avec les océans Pacifique et Atlantique.

Retour « Jeopardy! » le champion Ben Goldstein et l’autre concurrente, Nabeela Rahman, ont répondu correctement avec « Océans Indien et Pacifique ». Goldstein a été couronné champion des quatre jours avec 37 293 $.

Les fans passionnés de jeux télévisés ont tiré la sonnette d’alarme lors de la finale « Jeopardy! » rapide et a affirmé qu’il était « mal formulé ».

« Les Australiens diraient Que sont les océans Pacifique et Austral ? Leur définition de l’océan Austral va jusqu’à la côte sud de leur continent », a déclaré un téléspectateur perplexe sur la page YouTube de l’émission.

Un autre fan a répondu au commentaire géographique en écrivant : « La question est mal formulée : je pense que la position par défaut des Australiens sur cette question serait ‘Qu’est-ce que l’océan Austral et la mer de Tasman ?’ mais vous vous faites l’Amérique. »

Autre « Jeopardy! » les téléspectateurs étaient assez satisfaits de l’indice final et ont fait valoir qu’il s’agissait de l’invite « la plus facile » que le jeu télévisé populaire ait eu depuis un moment.

« Cela aurait-il pu être l’indice FJ le plus simple depuis un moment ? D’autant plus étonnant que quelqu’un pensait que l’Australie était à côté de l’océan Atlantique », a partagé un fan sur Reddit.

Alors que certains téléspectateurs étaient satisfaits de la finale « Jeopardy! » indice étant « ridiculement facile », d’autres ont continué à critiquer les tactiques d’hébergement de Bialik.

« Le jeu est si lent qu’il est difficile à regarder. Si Mayim attendait plus longtemps pour dire à un concurrent s’il a raison ou non dans sa réponse, il devrait faire durer l’émission une heure », a suggéré un utilisateur de Twitter.

Ancien « Jeopardy! » le champion Ken Jennings et l’actrice Bialik se sont officiellement partagés les tâches d’hébergement depuis juillet 2022.

« Mayim et Ken sont tous les deux des humains extraordinairement talentueux et tout simplement adorables », avait précédemment déclaré Michael Davies, le producteur exécutif de la série. « Ils soutiennent le personnel et les uns les autres. Ils aiment et respectent cette institution d’un programme télévisé. En retour, le personnel et moi sommes honorés de travailler à leurs côtés. »

Avant que Bialik et Jennings ne prennent le relais, l’émission était animée par Alex Trebek – dont le mandat au jeu télévisé a duré 37 saisons. Après une longue bataille contre le cancer du pancréas, l’homme de 80 ans est décédé en novembre 2020.