Dernier effondrement du bâtiment de Davenport Iowa: trois disparus dans les efforts de sauvetage mais toujours aucun décès signalé

Une vidéo montre les conséquences dramatiques de l’effondrement d’un bâtiment dans l’Iowa

On craint toujours que trois hommes ne soient piégés sous l’épave du bâtiment résidentiel qui s’est effondré à Davenport, dans l’Iowa, plus tôt cette semaine, les derniers efforts de recherche et de sauvetage n’ayant pas réussi à les retrouver jeudi.

Ryan Hitchcock, Branden Colvin et Daniel Prien sont portés disparus depuis plus de quatre jours après l’effondrement d’une grande partie de l’immeuble de six étages. Les proches de M. Hitchcock et de M. Colvin pensent que les hommes sont dans les décombres, tandis que la police affirme qu’ils n’ont pas été en contact avec la famille de Prien.

Entre-temps, un entrepreneur a révélé qu’il avait averti le propriétaire du bâtiment, Andrew Wold – et les ouvriers chargés de la construction – que la catastrophe était imminente.

Ryan Shaffer a dit Le temps des quadri-villes il a donné au moins trois avertissements que l’instabilité de la structure pourrait s’avérer mortelle. Son premier avertissement est venu en février, lorsqu’il affirme que M. Wold l’a approché avec un travail potentiel pour consolider le bâtiment – ​​mais a ensuite décidé d’embaucher une entreprise moins chère à la place.

Deux jours seulement avant l’effondrement, M. Shaffer a déclaré avoir dit aux ouvriers du bâtiment : « Partez, vous allez mourir. » Son dernier avertissement aux travailleurs remonte à deux heures seulement avant que le bâtiment ne s’effondre.