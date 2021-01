La chancelière allemande Angela Merkel a averti le public de rester vigilant pendant l’hiver «difficile» à venir, affirmant que 2020 était l’année la plus difficile de son mandat. Elle a également confirmé qu’elle ne solliciterait pas de réélection en 2021.

«Je ne pense pas exagérer en disant que jamais au cours des 15 dernières années, nous n’avons tous vécu une année aussi difficile,» Merkel a déclaré dans son traditionnel discours télévisé de fin d’année.

La pandémie de coronavirus a été et est un défi politique, social et économique une fois dans un siècle… Ce sera à nous tous pendant longtemps comment nous sortirons de cette pandémie.

Le chancelier a exhorté tout le monde à rester vigilant et à suivre les règles contre Covid-19 afin de surmonter la «Crise historique», avertissant que les mois d’hiver à venir seront « difficile » ainsi que. Elle a remercié les travailleurs de première ligne et le grand public pour leur travail et les sacrifices consentis pendant la pandémie.

Dans son discours, Merkel a rendu hommage à Ugur Sahin et Ozlem Tureci, un couple germano-turc qui a cofondé la société BioNTech, qui a développé le vaccin BNT162b2 en coopération avec Pfizer. La campagne de vaccination utilisant le vaccin a été lancée dans les pays de l’UE le 27 décembre, deux semaines après que les médecins ont commencé à utiliser le vaccin BioNTech / Pfizer en Grande-Bretagne.

Merkel a déclaré qu’elle se ferait vacciner à l’avenir, « Quand mon tour viendra. »

Dans le même temps, elle a jeté un coup d’œil à des gens répandant diverses théories du complot entourant la pandémie. Beaucoup d’entre eux ont rejoint les manifestations anti-lockdown à Berlin et dans d’autres grandes villes allemandes, dont certaines ont conduit à des échauffourées avec la police.

«Les théories du complot ne sont pas seulement dangereuses et fausses, elles sont également cyniques et cruelles envers ceux qui souffrent.»

Merkel, qui est au pouvoir depuis 2005, a confirmé sa promesse de ne pas se présenter à la chancelière l’année prochaine.

Il y aura des élections générales fédérales dans neuf mois, et je ne me présenterai pas pour une réélection. Aujourd’hui, je vous parle probablement du Nouvel An en tant que chancelier fédéral pour la dernière fois.

En 2018, Merkel a démissionné de son poste de chef du parti au pouvoir, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), et Annegret Kramp-Karrenbauer a été choisie pour lui succéder.

En février 2020, Kramp-Karrenbauer a annoncé qu’elle démissionnerait de son poste de chef de la CDU à la suite d’un scandale politique entourant la coopération de certains législateurs de la CDU en Thuringe avec l’Alternative de droite pour l’Allemagne (AfD), contre la volonté de la direction du parti. Une conférence pour élire un nouveau chef de la CDU a ensuite été reportée en raison de la pandémie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!