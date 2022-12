Dernier décès du pape Benoît XVI: l’ancien pape décède à l’âge de 95 ans au Vatican

Qui était Benoît ?

Voici quelques faits sur Benoît, âgé de 95 ans, et sa papauté.

– Benoît, le premier pape allemand depuis 1000 ans, a été élu le 19 avril 2005 pour succéder au très populaire pape Jean-Paul II, qui a régné pendant 27 ans. Les cardinaux le choisissaient parmi eux en quête de continuité et de ce qu’on appelait « une paire de mains sûres ». Pendant près de 25 ans, en tant que cardinal Joseph Ratzinger, il a été le chef puissant du bureau doctrinal du Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF).

– Conservateur théologique intransigeant, Ratzinger a quitté l’Allemagne et son poste d’archevêque de Munich en 1982 pour prendre la tête de la CDF. Sa discipline des prêtres latino-américains qui ont promu la théologie de la libération influencée par le marxisme lui a valu le surnom de «Rottweiler de Dieu».

– Un administrateur faible qui a admis un “manque de détermination dans la gouvernance et la prise de décision”, son pontificat de huit ans a été marqué par des faux pas et un scandale de fuites. Il a contrarié les musulmans en semblant suggérer que l’islam était intrinsèquement violent. Il a provoqué la colère des Juifs en réhabilitant un négationniste de l’Holocauste et a suscité la consternation internationale en disant que l’utilisation de préservatifs dans la lutte contre le sida ne faisait qu’aggraver le problème. Le scandale «Vatileaks» de 2012 a aidé à démêler sa papauté. Paolo Gabriele, le majordome de Benoît, a divulgué des documents secrets qui ont révélé la corruption et les querelles au sein du Vatican. Benoît a déclaré qu’il avait démissionné parce que sa mauvaise santé l’empêchait de porter tout le poids de la papauté.

– Les scandales de maltraitance d’enfants ont harcelé la majeure partie de sa papauté, mais il est crédité d’avoir lancé le processus pour discipliner ou défroquer les prêtres prédateurs après une attitude plus laxiste sous Jean-Paul II. Il a ordonné une enquête sur les abus en Irlande, qui a conduit à la démission de plusieurs évêques. Il a discipliné feu le père Marcial Maciel, fondateur de l’ordre catholique des Légionnaires du Christ et l’un des prédateurs les plus notoires de l’Église. Le Vatican sous le pape Jean-Paul II n’avait pas pris de mesures contre Maciel malgré des preuves accablantes de ses crimes.

– En 2022, un rapport indépendant dans l’Allemagne natale de Benoît a allégué qu’il n’avait pas agi dans quatre cas lorsqu’il était archevêque de Munich entre 1977 et 1982. L’ancien pape fragile a reconnu dans une lettre personnelle émouvante que des erreurs s’étaient produites et a demandé le pardon. Ses avocats ont fait valoir dans une réfutation détaillée qu’il n’était pas directement responsable.

– Bien qu’il ait promis de faire profil bas après sa retraite, Benoît a écrit, donné des interviews et, involontairement ou non, est devenu un paratonnerre pour les conservateurs qui s’opposaient au pape François. Certains loyalistes n’ont pas accepté qu’il ait volontairement démissionné de la papauté et ont continué à le considérer comme « mon pape ». La confusion des «deux papes» a été aggravée parce qu’il a choisi de continuer à porter du blanc et d’être connu comme «pape émérite». La polarisation qui en a résulté a conduit à des appels des conservateurs et des libéraux pour des changements dans la loi de l’Église afin de réglementer les fonctions et le statut des anciens papes.

– Benoît a produit plus de 60 livres entre 1963, lorsqu’il était prêtre, et 2013, lorsqu’il a démissionné. “En réalité, je suis plutôt un professeur, une personne qui réfléchit et médite sur des questions spirituelles”, a déclaré Benoît XVI après sa démission.