Dernier décès de Liam Payne : détails, hommages aux One Direction, chambre d’hôtel et plans funéraires

Le chanteur des One Direction, Liam Payne, est décédé à l’âge de 31 ans.

La musique de Liam Payne devrait réintégrer les charts cette semaine, à la suite de son décès à l’âge de 31 ans.

Les chansons de la star des One Direction avec le groupe pop, dont « Night Changes », « Story of My Life » et « What Makes you Beautiful », sont toutes en passe de figurer dans le Top 50, rapporte l’Official Charts Company.

Les chansons solo de Payne, dont « Teardrops », « For You » avec la chanteuse pop Rita Ora, et son premier single « Strip That Down » devraient également réintégrer les charts.

Au cours du week-end, des centaines de fans sont restés silencieux dans Hyde Park à Londres pour pleurer le chanteur, où ils ont déposé des fleurs, des bougies et des ballons en forme de cœur.

Les anciens membres du groupe One Direction de Payne se sont dits « dévastés » par la mort du chanteur, tandis que Cheryl, la mère de Bear, le fils de Payne, âgé de 7 ans, a parlé de son chagrin à un « moment indescriptiblement douloureux ».

Le chanteur Zayn Malik a annoncé la semaine dernière qu’il reportait sa prochaine tournée aux États-Unis, après que lui et les membres survivants du groupe 1D aient partagé leurs propres hommages.

La cause du décès de Payne a été révélée lors d’une autopsie préliminaire le jeudi 17 octobre. Des photos prises par les responsables de sa chambre d’hôtel la montraient dans un état de désarroi, avec un écran de télévision brisé et des débris éparpillés sur les surfaces.