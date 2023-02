Dernier cyclone Gabrielle : la Nouvelle-Zélande annule des dizaines de vols et ferme des écoles

Inscrivez-vous à l’e-mail Independent Climate pour les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Des dizaines de vols sont annulés et des écoles sont fermées en Nouvelle-Zélande alors qu’Auckland, la plus grande ville du pays, se prépare au cyclone Gabrielle qui devrait apporter un déluge violent.

Le plus grand transporteur du pays, Air New Zealand, a annoncé l’annulation de tous les vols intérieurs à destination et en provenance d’Auckland jusqu’à mardi midi, ainsi que de nombreux vols internationaux.

Certaines liaisons internationales resteraient opérationnelles, selon la compagnie aérienne, bien que les vols en provenance d’Auckland puissent être détournés.

Le transporteur a également annulé des vols intérieurs à destination et en provenance des villes de Hamilton, Tauranga et Taupo.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’ordre officiel du ministère, certains services comme le réseau de bus InterCity ont également annoncé une réduction de leurs itinéraires de service.

Pendant ce temps, plus de 36 écoles et universités d’Auckland fermeront à partir de lundi, a rapporté Radio New Zealand.

Alors que le cyclone touchait terre dans la région du Northland en Nouvelle-Zélande dimanche, des inondations et des vents violents ont coupé certaines routes et coupé l’électricité de milliers de foyers.

Le cyclone Gabrielle a été rétrogradé en cyclone post-tropical samedi, mais il est toujours considéré comme un événement météorologique “répandu et important” par le Met Service du pays.

Jusqu’à 250 millimètres de précipitations devraient tomber sur Auckland à la suite de la tempête, avec des rafales d’environ 130 kilomètres par heure et des vagues importantes également attendues.

Chris Hipkins, le Premier ministre néo-zélandais nouvellement élu, a lancé un appel à tous les citoyens pour qu’ils prennent au sérieux l’avertissement de tempête et limitent les déplacements qui ne sont pas nécessaires.

“S’il vous plaît, prenez cela au sérieux, nous nous attendons à ce que des conditions météorologiques extrêmes soient en route”, a déclaré M. Hipkins aux journalistes lors d’un briefing samedi.

« Alors s’il vous plaît assurez-vous que vous êtes prêt. Assurez-vous que vous avez des préparatifs en place si vous devez rester sur place pendant un certain temps ou si vous devez évacuer.

Plus tôt, le cyclone est passé près de l’île isolée de Norfolk, un territoire australien qui abrite environ 1 750 personnes, entraînant des débris sur les routes et des perturbations dans certaines lignes électriques.

“Nous avons été extrêmement chanceux avec le passage du cyclone car les vents les plus destructeurs nous ont manqués de peu”, a écrit le contrôleur de gestion des urgences de l’île Norfolk, George Plant, dans une mise à jour sur Facebook.

“Cependant, il reste encore beaucoup de nettoyage à entreprendre et cela peut prendre un certain temps pour que des services tels que l’électricité soient rétablis.”

Il y a deux semaines, les habitants d’Auckland ont été témoins de la journée la plus humide de la ville jamais enregistrée, la quantité de pluie qui tomberait normalement sur tout l’été tombant en une seule journée.

La montée rapide des eaux de crue a tué quatre personnes, causé des dégâts considérables et rendu des centaines de maisons inhabitables.