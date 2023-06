Dernier contrat avec Lewis Hamilton : le pilote Mercedes affirme que des progrès ont été réalisés avec Toto Wolff sur l’avenir de la F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton dit qu’il n’est pas nécessaire de précipiter ses négociations de contrat avec Mercedes et insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de quitter le sport de si tôt

Lewis Hamilton était réticent à en dire trop jeudi sur ses négociations pour un nouveau contrat Mercedes, mais a admis que des progrès avaient été réalisés.

L’accord actuel de Hamilton expire à la fin de cette année et il a eu des entretiens avec le directeur de l’équipe, Toto Wolff, entre la dernière course en Espagne et le Grand Prix du Canada de ce week-end.

Wolff a révélé plus tôt cette semaine que l’avenir de Hamilton sera bientôt résolu et que « nous parlons plus de jours que de semaines ».

« Nous avons eu une bonne réunion récemment. Ce sont des contrats très complexes. Ce n’est pas qu’un simple contrat de conduite », a déclaré Hamilton.

« En ce moment, je prévois d’être ici et de courir pendant une bonne partie du temps. Vous devez juste explorer toutes les voies dans le sens de la façon dont vous pouvez continuer à étendre votre partenariat avec une si grande organisation. Ce n’est pas aussi simple que il suffit de dire « allez-y », et je n’ai pas besoin d’être pressé. »

Il a ajouté lors de la conférence de presse de jeudi: « J’ai vu Toto. Nous avons parlé plusieurs fois. Nous avons une excellente relation. Ce sera fait quand ce sera fait. Si c’est la semaine prochaine, dans un mois, tant que ce sera fait, je Je ne suis pas vraiment gêné. »

A la question de savoir si des progrès ont été réalisés, le septuple champion du monde a répondu : « Oui. Rien d’autre de nouveau à ajouter. »

La diversité « a déjà beaucoup couvert dans le contrat précédent »

En 2021, Hamilton a créé Mission 44 dans le but d’améliorer la diversité dans le sport automobile après la manifestation Black Lives Matter l’année précédente.

L’homme de 38 ans a révélé que son dernier contrat avec Mercedes il y a deux ans avait des termes sur la diversité lorsqu’on lui a demandé si le sujet faisait partie des discussions qu’il avait eues avec Wolff.

« Nous avons déjà couvert une grande partie de cela dans le contrat précédent. Nous avons un groupe incroyable de personnes dans l’usine qui se concentrent vraiment sur Ignite », a déclaré Hamilton.

Hamilton est quatrième du championnat des pilotes, 12 points derrière Fernando Alonso

« Il y a eu d’énormes progrès au sein de notre équipe depuis que nous avons eu des conversations sérieuses pour la première fois. Avec Mission 44, je suis vraiment fier d’où nous en sommes arrivés. Nous finançons maintenant 25 ou 26 organisations différentes.

« Commence à vraiment avoir un impact et j’espère que nous aurons une chaîne plus fraîche avec plus de diversité. »

« Pas d’annonce de contrat à Hamilton cette semaine »

Sky Sports F1‘s David Croft dit qu’aucune annonce sur l’avenir de Hamilton ne sera faite cette semaine alors que les négociations se poursuivent.

« Pour autant que je sache, rien cette semaine de Lewis Hamilton et une annonce de contrat. Je sais que nous avons eu quelques mots de taquineries de Toto Wolff au début de cette semaine », a déclaré Croft.

« Lewis et Toto étaient tous les deux ensemble à New York où ils ont peut-être eu ou non une ou deux discussions sur le contrat. Mais Lewis a clairement indiqué que la dernière fois qu’il en a parlé publiquement, c’est son équipe de direction qui réglait le contrat. négociations.

« Mais pour autant que je sache, l’équipe Mercedes ne prépare pas de communiqué de presse, rien n’est en attente de sortir ce week-end. Et un contrat Lewis qui est plus susceptible d’être de deux ans, j’aurais pensé, avec un option peut-être d’un an en plus de cela.

« Lewis est plus concentré à essayer d’ajouter à ce merveilleux record ici à Montréal de sept victoires et six pôles. S’il remporte une victoire ce week-end, il égalera le plus grand nombre de victoires sur une piste particulière. »

La première victoire de Hamilton est survenue au GP du Canada en 2007

